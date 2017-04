Alvaro Pacini numero uno Emea di Doosan Bobcat 0 aprile 21, 2017

Doosan Bobcat (multinazionale americana di materiali per costruzioni) ha nominato Alvaro Pacini come presidente Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Pacini guiderà le attività commerciali di Doosan Bobcat, rappresentando i marchi Doosan, Bobcat, Geith e Portable Power. Pacini è in Doosan Bobcat dal 2011, inizialmente come vice president of sourcing per la Regione Emea. Ha successivamente ampliato le sue responsabilità e assunto la guida della gestione della qualità totale nel 2013 e quella delle operazioni nel 2015. Pacini ha precedentemente lavorato con Faurecia in Brasile. Doosan Bobcat sta espandendo il suo portafoglio di prodotti e ampliando i canali di distribuzione della sua rete di concessionarie per le linee Heavy, Compact e Portable Power. Il manager si è laureato in ingegneria meccanica presso la Universidade São Francisco, in Brasile, e ha conseguito la specializzazione in motori automobilistici e un Mba in amministrazione aziendale presso Inpg, sempre in Brasile. Di madrelingua portoghese, Alvaro parla fluentemente anche inglese, spagnolo e francese.