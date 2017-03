Made Expo, colore e tetto nel nuovo ricco numero di YouTrade 0 marzo 6, 2017

YouTrade marzo

È un mese speciale per imprese e professionisti delle costruzioni: è quello del Made Expo, grande kermesse milanese che ospiterà le novità del settore e darà spazio a notizie e riflessioni, come quella dell’archistar Stefano Boeri sulla rigenerazione delle periferie. Una guida al Made Expo, che aiuta a non perdere tempo e a focalizzarsi su ciò che è più interessante, la trovate sul nuovo numero di YouTrade, la rivista di Virginia Gambino Editore. A proposito, al Made Expo ci siamo anche noi: ci trovate al Padiglione 6, stand G45.

Ma, naturalmente, la rivista leader dedicata alla distribuzione di materiali edili e all’edilizia sul numero di marzo pubblica tanti altri articoli interessanti. Per esempio, argomenti di caratteri più generale, anche se sempre legati all’attività delle costruzioni, come la riqualificazione delle periferie, l’esempio della norma che a Milano prevede la perizia sulla sicurezza anti sismica oppure, sempre a proposito di riqualificazione strutturale, la travagliata storia del Fascicolo di fabbricato, strumento utile, ma osteggiato da molti.

Dato che la primavera è la stagione del colore, ecco che la sezione YouTrade Casa della rivista si occupa delle nuove tendenze nelle scelte delle tonalità, con una particolare attenzione ai materiali. Oltre al colore, la bella stagione inaugura anche la ripresa di lavori interrotti durante l’inverno, per esempio quelli sulle coperture. Due i focus centrati su questo aspetto: uno speciale dedicato al tetto, che da semplice superficie anti pioggia si è trasformato in un sistema, e quello dedicato alle tecnologie di fissaggio, che con il tempo si sono evolute, fino a diventare un complemento indispensabile della sicurezza. Un numero da non perdere, quindi.