Stone City Headquarter, il concorso internazionale di Granulati Zandobbio 0 marzo 24, 2017

Granulati Zandobbio, azienda bergamasca leader nella produzione e commercializzazione di prodotti naturali per il landscape design, lancia un concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della nuova sede aziendale da realizzare nel sito Stone City nel comune di Bolgare, in provincia di Bergamo.

Granulati Zandobbio ha voluto intraprendere la strada del concorso di progettazione per l’individuazione della migliore proposta progettuale prefiggendosi quale obiettivo il raggiungimento di un elevato livello qualitativo. Il concorso, aperto ad architetti ed ingegneri, si svolgerà in una unica fase con un montepremi totale di oltre 20.000.00 euro. La giuria internazionale sarà presieduta da MAD architects, giovane studio fondato a Pechino nel 2004 ora riconosciuto a livello internazionale con opere realizzate negli Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Australia, Francia e Italia.

Concorrimi è l’innovativa piattaforma scelta per la gestione del concorso in digitale, piattaforma ideata dall’Ordine degli Architetti di Milano in collaborazione con il Comune di Milano e già utilizzata anche dal Comune di Bergamo per i recenti concorsi delle tre piazze e del parco della Trucca.

“Ci siamo attivati per la realizzazione di un progetto di elevata qualità ed esclusività – ha spiegato Gianni Sottocornola, Amministratore Delegato di Granulati Zandobbio S.p.A. – che ben rappresenti il nostro brand aziendale oggi in forte sviluppo sui mercati locali e soprattutto esteri. Siamo convinti che il concorso di progettazione possa essere di grande interesse ai progettisti data dall’esclusività della location ad alta visibilità lungo l’autostrada A4 e uno strumento in grado di donare valore aggiunto all’operazione permettendo di valutare una pluralità di proposte progettuali di livello. La scelta di pubblicare un bando di respiro internazionale trova fondamento nella consapevolezza dell’importanza strategica che questo intervento rappresenta per l’azienda”.

Il concorso

Granulati Zandobbio intende con la procedura concorsuale individuare la migliore proposta progettuale per la realizzazione della nuova sede aziendale e per eventi. L’edificio polifunzionale dovrà divenire un landmark dalla forte riconoscibilità con particolare attenzione nei confronti degli utenti dell’autostrada confinante e dei temi collegati alla materia dell’attività commerciale. Si tratterà di un edificio dedicato solo marginalmente ad ospitare gli uffici amministrativi della azienda e preposto invece ad ospitare eventi divenendo così il cuore dell’intero compendio del gruppo.

L’azienda

La storia di Granulati Zandobbio inizia nel 1929 con attività di cava nel comune di Zandobbio, in provincia di Bergamo. Nel tempo la produzione e lo stoccaggio si sviluppano in 5 siti distinti su un’area complessiva di oltre 200.000 metri quadrati grazie al lavoro e lungimiranza di quattro generazioni di imprenditori. Nell’anno 2008 l’azienda acquisisce il piazzale in comune di Bolgare di 120.000mq della società Marmi Mecca, la più importante azienda nella produzione di marmo e granito a livello mondiale degli anni ’60. Nell’anno 2012 nasce Stone City presso l’area industriale di Bolgare lungo l’autostrada A4, un parco espositivo permanente di 5.000 mq che raccoglie le migliori ambientazioni realizzate con i prodotti in pietra naturale di Granulati Zandobbio. Un’area unica nel suo genere a livello mondiale. Oggi Granulati Zandobbio è a tutti gli effetti un punto di riferimento nella produzione e vendita di un’ampia gamma di ciottoli e pietre naturali, per arredare con creatività qualsiasi tipo di ambiente interno ed esterno. L’attività di Granulati Zandobbio si rivolge oggi per l’65% al mercato estero principalmente comunitario con esportazioni in 80 diversi paesi dal Giappone a Hong Kong, dagli Stati Uniti ai Caraibi.