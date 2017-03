I prodotti Soprema per le moderne Case Passive 0 marzo 29, 2017

Le lastre termoisolanti del gruppo al fianco dei professionisti della bioedilizia

In provincia di Brescia Estudoquarto_studiostanza, studio di architettura fondato dal Dott. Arch. Marcio Tolotti e dal Geom. Enrico Romanenghi, ha recentemente progettato un edificio ecosostenibile ad utilizzo residenziale, usufruendo della qualità tecnologica e costruttiva del Gruppo Soprema. Operante su tutto il territorio nazionale, lo studio si occupa di progettazione di case passive e case in legno a basso impatto ambientale, ideazione d’interni e disegno d’arredo e progetti di architettura residenziale, commerciale e industriale.

Il progetto di Estudoquarto_studiostanza riguarda l’ampliamento di una struttura esistente con l’ideazione e la realizzazione di una Casa Passiva di 110 mq: una tipologia di abitazione che garantisce benessere termico senza o con una minima fonte energetica interna, rinunciando al convenzionale impianto di riscaldamento. Tramite l’irraggiamento solare trasmesso dalle finestre e il calore generato internamente da elettrodomestici e dagli occupanti stessi, l’edificio beneficia di un apporto di temperatura passiva quasi sufficiente a compensare le perdite dell’involucro durante la stagione fredda.

Di fronte all’esigenza del cliente di ampliare l’abitazione preesistente, costruita secondo l’edilizia tradizionale, con un nuovo edificio dal basso consumo energetico, lo studio bresciano ha scelto la tecnologia X-LAM: pannelli in legno lamellare incrociato con funzione portante nelle costruzioni in legno ecocompatibili. L’innovazione e la funzionalità delle soluzioni Soprema hanno contribuito alla realizzazione della platea calda per tutta la superficie basale dell’edificio, resa possibile dall’utilizzo dell’isolante ad alta resistenza a compressione Efyos XPS: una lastra in polistirene estruso eco-efficiente, prodotta con espandente ecologico CO2 e Dichiarazione Ambientale EPD/LCA Climate Declaration, già nota al pubblico con il nome Gematherm, che coniuga innovazione tecnologica a grande risparmio energetico, interamente riciclabile e che rispecchia pienamente le normative dei più importanti Enti di certificazione europei.

La lastra Efyos XPS impiegata nel progetto è caratterizzata da una superficie liscia con struttura a celle chiuse che la rendono impermeabile all’acqua, insensibile al gelo-disgelo ed imputrescibile nel tempo: la sua elevatissima resistenza alla compressione pari a 700 kPa è ottenuta attraverso un sofisticato processo produttivo, grazie al quale si posiziona al vertice dei prodotti isolanti più performanti e affidabili dal punto di vista meccanico.

Soprema Srl, leader nelle protezioni coibenti e impermeabili per l’edilizia, conferma tutta la propria expertise e conoscenza nel campo degli isolanti termici con un prodotto ideale per architetti e progettisti grazie a caratteristiche che si adattano perfettamente a case passive ed edifici eco-compatibili. Una soluzione che sposa al meglio le richieste di chi, come afferma Estudoquarto_studiostanza: “vuole costruire il proprio spazio di vita in modo eco-sostenibile e passivo”.