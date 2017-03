Sebastiano Cerullo nuovo direttore generale di FederlegnoArredo 0 marzo 13, 2017

, diventa direttore generale di FederlegnoArredo, sostituendo Giovanni De Ponti. Cerullo, classe 1970 originario di Avigliana (Torino), laureato in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, ha maturato una profonda esperienza del settore: tra i vari incarichi ha ricoperto dal 2002 la carica di Segretario Generale del Consorzio Servizi Legno-Sughero; dal 2011 è coordinatore di tutte le attività dell’Area Legno della Federazione, comparto che ha avuto i più alti tassi di crescita associativa di tutta la Federazione, fino ad assumere la carica di vice direttore generale nel 2015. E’ autore di numerose pubblicazioni tecniche relative al legno e all’ambiente, che sono oggi un riferimento per la filiera e il settore, grazie alle capacità di relazioni e networking che ha saputo creare e sviluppare con gli stakeholder di riferimento.

«Sarà nostro compito continuare ad essere al servizio delle imprese dando nuovo corso alle direzioni indicate dalla neo presidenza», afferma Sebastiano Cerullo, direttore generale FederlegnoArredo. «Essere sul territorio per le imprese e con le imprese sarà uno degli obiettivi prioritari di FederlegnoArredo, grazie al contributo fattivo che le 2.800 aziende associate daranno con una politica di ascolto e condivisione». Uno dei compiti fondamentali che vedranno impegnato da subito il nuovo direttore generale sarà lo sviluppo dell’operatività della vita associativa che si esplicherà in un ascolto e una presenza puntuale sul territorio per dare risposte concrete alle aziende, oltre all’impegno per innovare e ampliare lo sviluppo nazionale e internazionale.

«Siamo grati a Giovanni De Ponti per aver creato solide basi per il nostro business e aver contribuito alla crescita della Federazione che rappresenta oggi uno dei settori cruciali per l’economia del Paese. Ci consegna una Federazione più moderna che ha saputo innovarsi per rispondere al mercato in cambiamento, grazie a forti relazioni costruite in ambito istituzionale e un comparto con un rinnovato dialogo con le nuove generazioni. A Giovanni De Ponti auguriamo il meglio per i suoi incarichi futuri», commenta Emanuele Orsini, Presidente di FederlegnoArredo. «Proseguiamo così il nostro percorso di rafforzamento e di sviluppo con le tre parole chiave ascolto, dialogo e territorio, per rispondere alla crescita delle nostre imprese: la consolidata esperienza di Sebastiano Cerullo maturata in questi anni nel suo percorso professionale in Federazione contribuirà ad arricchire il nuovo corso».