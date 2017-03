Le nuove facciate ventilata di San Marco Terreal (Video) 0 marzo 2, 2017

Roberta Massarotto – Ventilated Walls Product Manager San Marco Terreal

«All’avanguardia con sistemi innovativi per i rivestimenti in laterizio, San Marco Terreal propone anche soluzioni specifiche per le facciate ventilate. Come Piterak Slim, rivestimento in laterizio dal design elegante e contemporaneo, realizzato in doppia pelle a giunto orizzontale chiuso».