Salone del Mobile: Claudio Luti (Kartell) di nuovo presidente
marzo 16, 2017

Claudio Luti torna alla presidenza del Salone del Mobile. Il numero uno Kartell aveva già ricoperto la carica dal 2012 al 2014 e oggi, a una ventina di giorni dall’inizio della kermesse meneghina, torna a occupare quella poltrona. La nomina si inserisce in una più ampia riorganizzazione dei quadri dirigenti di FederlegnoArredo, proprietaria del Salone. Ecco, a proposito: l’esposizione fieristica si terrà a Milano dal 4 al 9 aprile. Si sa, repetita iuvant. Federlegno è l’associazione confindustriale di rappresentanza degli industriali del settore (forte di circa 3 mila associati) ma gestisce direttamente anche il business fieristico. Per sei anni, il presidente è stato Roberto Snaidero, che aveva ricoperto nell’ultimo biennio anche la carica di presidente del Salone. Il suo successore, Emanuele Orsini (titolare della Sistem Costruzione, azienda che realizza case e strutture in legno), è stato nominato un mese fa e ha deciso di ridisegnare subito la governance associativa, sdoppiando le cariche e richiamando Luti, dopo l’esperienza del recente passato. Una scelta va a riconoscere le capacità di un manager lombardo, con esperienza mondiale, e che lega col doppio nodo il Salone del Mobile al suo background industriale, nonché alla sua filiera produttiva, dove imprenditore, fornitore e designer operano in piena concertazione. Nel 2016 il settore legno-arredamento ha fatturato 41 miliardi, in crescita dell’1,8% rispetto al 2015: ecco perché, al di là degli organigrammi societari, l’appuntamento con la manifestazione sarà una cartina di tornasole importante per decifrare l’andamento del comparto, e del made in Italy, nel 2017.