Ristrutturazione edilizia: nasce BioNaturCalce per murature degradate

Dovete intervenire in una ristrutturazione edilizia? Se il problema è il risanamento e il restauro delle murature degradate, a venire in aiuto c’è BIONATURALCALCE di Cugini, azienda storica della Val Seriana, specializzata nella produzione di calce idraulica naturale, malte premiscelate e filler calcareo. La nuova linea BIONATURALCALCE è a base di calce idraulica naturale NHL3,5 e bio-pozzolana e si compone dei seguenti prodotti:

BIONATURALCALCE STRUTTURALE

Malta premiscelata a secco, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-legante minerale ad azione pozzolanica, sabbie selezionate e fibre. La calce idraulica naturale conferisce al prodotto un’elevata porosità e traspirabilità e, grazie alla presenza del bio-legante minerale, un’estrema resistenza agli agenti aggressivi e una scarsa propensione alla formazione di efflorescenze. Il prodotto è conforme alla norma EN 998-1 ed è classificato come GP CS IV.

Il prodotto è ideale in applicazioni dove sono richieste elevate prestazioni meccaniche o nel rinforzo statico; può essere impiegato come intonaco nel ripristino e consolidamento di murature in laterizio, mattoni, pietra, blocchi in calcestruzzo, anche in abbinamento a reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali-resistente. Può essere utilizzato anche come malta di allettamento e di stilatura per murature portanti e di tamponamento. Tutti i prodotti del ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia, sono formulati a partire da costituenti naturali e a basso impatto ambientale

BIONATURALCALCE MALTA

Malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie silicee di origine fluviale e fibre. La calce idraulica naturale conferisce al prodotto un’elevata porosità e traspirabilità e, grazie alla presenza della bio-pozzolana, un’estrema resistenza agli agenti aggressivi e una scarsa propensione alla formazione di efflorescenze. Il prodotto è l’ideale per la ricostruzione di parti mancanti di muratura, la stilatura dei corsi tra gli elementi costruttivi o la realizzazione di piccoli rappezzi d’intonaco. Il prodotto permette di confezionare malte del tutto compatibili con le murature storiche sia per affinità della composizione, sia per le caratteristiche fisico-meccaniche. Rispetto alle malte antiche, però, il prodotto presenta un’estrema resistenza contro gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, nell’acqua piovana e nella muratura stessa, come: sali solfatici, cloruri, nitrati, ecc. Il prodotto deve essere impiegato per la ricostruzione di porzioni di muratura con la tecnica del rincoccio e/o del cuci-scuci nel ciclo di risanamento BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso impatto ambientale. La malta è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificata come GP CS III – W1.

BIONATURALCALCE RINZAFFO

Malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie silicee di origine fluviale e fibre. La calce idraulica naturale conferisce al prodotto un’elevata porosità e traspirabilità e, grazie alla presenza della bio-pozzolana, un’estrema resistenza agli agenti aggressivi e una scarsa propensione alla formazione di efflorescenze. Il suo impiego, oltre a promuovere l’aggrappo tra la muratura esistente e il corpo d’intonaco, contrasta il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell’umidità di risalita capillare ed elimina la formazione di efflorescenze saline. L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come GP CS IV – W1. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come strato d’aggrappo e barriera salina nel ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso impatto ambientale. In situazioni di particolare degrado con forte presenza di sali o quando si vuole preservare al massimo l’estetica delle superfici è indispensabile trattare preventivamente il supporto con primer antisale.

BIONATURALCALCE INTONACO DEUMIDIFICANTE

Malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie silicee di origine fluviale e fibre. L’intonaco è caratterizzato da alta porosità, elevata permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d’acqua, in accordo a quanto previsto degli standard WTA per gli intonaci deumidificanti. La grande superficie evaporante permettere lo smaltimento dell’acqua da umidità di risalita capillare attraverso un rilascio controllato di vapore acqueo, lasciando la muratura perfettamente asciutta. L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come R CS II. Prima di applicare il corpo d’intonaco è necessario aver eseguito lo strato di aggrappo con BIONATURALCALCE RINZAFFO. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come corpo d’intonaco deumidificante nel ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso impatto ambientale.

BIONATURALCALCE INTONACO DA RESTAURO TRADIZIONALE

Malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie silicee di origine fluviale e fibre. L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come GP CSII – W0. Prima di applicare il corpo d’intonaco è necessario aver eseguito lo strato di aggrappo con BIONATURALCALCE RINZAFFO. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come corpo d’intonaco ove non sussiste il problema della risalita capillare (almeno un metro oltre la zona degradata dall’umidita) nel ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso impatto ambientale.

BIONATURALCALCE FINITURA

Malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività e sabbie silicee di origine fluviale. La finitura possiede ottima lavorabilità, elevata adesione al corpo d’intonaco, protegge dalla pioggia battente e consente il passaggio del vapore acqueo. Il prodotto può essere finito a frattazzo o a spatola, può essere lasciato a vista, grazie al colore gradevole e naturale, oppure può ricevere vernici o finiture colorate di natura minerale ad alta traspirabilità. Il prodotto è conforme all’UNI EN 998-1 ed è classificato come GP CSII – W2. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come strato finale di protezione nel ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso impatto ambientale.