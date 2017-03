Oikos e la rivoluzione del bianco 0 marzo 6, 2017

Il bianco racchiude tanti significati, lo immaginiamo come il colore più facile, più semplice, più neutro, che soddisfa tutti. Nel settore delle pitture lo immaginiamo la solita tinta piatta, opaca, satinata, lucida; non ci offre una decorazione. La costruzione del “bianco benessere“, per Oikos rappresenta il culmine di un progetto di lavoro e ricerca con la materia durato decenni, siamo partiti dalla consapevolezza che non esiste un bianco assoluto ed un solo modo di rappresentarlo ma ad avere una collezione di 187 tipi di bianco con diverse finiture materiche che modificano l esperienza percettiva pur avendo la stessa quantità di bianco. La ricerca non poteva perdere un altro aspetto che ha fatto di Oikos la prima azienda al mondo, nel nostro settore, ad utilizzare materie di riciclo e scarto di altre lavorazioni, garantendo così la massima sostenibilità che unita alla totale assenza di elementi nocivi ci porta ad affermare che Oikos è in grado di restituire all’uomo aria pulita nei luoghi del vivere: il bianco da normale tinta al “colore del benessere”.

Colore, materia, architettura, design, sostenibilità, benessere sono gli ingredienti, l’energia che anima ogni giorno la nostra azienda, i nostri collaboratori, i nostri clienti, uniti alla passione per il nostro lavoro, per il colore, elemento con il potere di trasformare e migliorare la nostra vita. Oikos esplora l infinita varietà del colore, della materia creando miscele inedite di materiali e texture che nascono dalla creatività dei suoi designer, dall’interazione con i desideri dei progettisti e dall’abilità manuale dei maestri artigiani. Non ci siamo mai fermati nella ricerca, nella esplorazione di nuovi mondi, di riscoperte delle maestrie dei nostri artisti, di analisi sulle tendenze, sui consumi, oggi possiamo dire di essere i primi produttori di pitture, di colori che hanno una intera produzione ecologica. Per questo dal 1984 Oikos è il colore del benessere.