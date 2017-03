Trovare l’Oceano Blu con YouTrade Academy 0 marzo 13, 2017

Il mercato è come un mare. E i pescatori sono le aziende. Parte da questa metafora il secondo appuntamento di YouTrade Academy, l’evento organizzato da Virginia Gambino Editore per il 22 marzo negli spazi di iLab a Bergamo. Se l’edilizia si è in gran parte convertita alla riqualificazione degli immobili esistenti, se le nuove tecnologie aprono nuovi orizzonti, ma ne chiudono altri, se i rivenditori di materiali si devono reinventare per riuscire ad afferrare le richieste del mercato, allora è più che mai necessario individuare le nicchie di mercato vantaggiose. Magari quelle che non ti aspetti. Ma non è semplice navigare nell’Oceano Blu della domanda e dell’offerta, pieno di opportunità, e allo stesso tempo di insidie.

All’appuntamento di YouTrade Academy, l’esploratore alla scoperta di nuovi orizzonti sarà Alberto Bubbio, senior professor alla Liuc ed esperto di management. Ma, naturalmente, le indicazioni sulla rotta da seguire vanno calate nella realtà economica del momento e per questo occorre capire bene a che punto siamo. Il punto sul primo trimestre dell’anno e sui trend dei prossimi sarà compito del coordinatore del Centro Studi YouTrade, Federico Della Puppa, che coglierà l’occasione anche per aggiornare i dati del settore relativi agli ultimi tre mesi del 2016. Non solo: fedele alla impostazione di appuntamento utile, capace di suggerimenti pratici oltre che teorici, l’evento comprende anche uno spazio alle strategie dedicate alla comunicazione verso i clienti, un’attività essenziale per finalizzare la vendita di prodotti o servizi. L’argomento è affidato all’esperto di marketing, Enzo Volpi. L’appuntamento è, come sempre, aperto alle eventuali domande del pubblico.