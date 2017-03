Nomisma: si infiamma il mercato delle case di lusso 0 marzo 8, 2017

La crisi non tocca il lusso, perlo meno nel settore immobiliare. Secondo una ricerca di Nomisma e Santandrea-Luxury Houses, il mercato degli immobili di pregio nei primi sei mesi vedrà un sostanzioso incremento. Le città in cui si concentra questo segmento immobiliare sono Milano e Roma. Ci saranno, prevede Nomisma, «segnali positivi soprattutto per quanto riguarda il segmento della compravendita» sotto la Madonnina, e ancora meglio nella città del Colosseo. Per Milano Nomisma prevede una «crescita fra primo e secondo trimestre del 2016», mentre per Roma «lo stock offerto è ancora stabile». In particolare a Milano i prezzi delle abitazioni, nel cosiddetto Quadrilatero della moda (tra via della Spiga e via Monte Napoleone) e della finanza, hanno raggiunto i 13mila euro a metro quadro, mentre nel centro storico di Roma si arriva a 12mila euro a metro quadro. Secondo Nomisma e Santandrea, per il primo semestre è prevista una «crescita della domanda di acquisto e del numero di compravendite, mentre si prevede una stabilità dell’offerta in vendita dei prezzi di compravendita».