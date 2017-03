Mutuo e prima casa: l’importo medio erogato cresce del 7,35% 0 marzo 27, 2017

Mutuo e prima casa vanno a braccetto. Secondo l’ultima rilevazione sul real estate di Facile.it, è aumentato l’importo medio dei mutui elargiti dagli istituti di credito, per larghissima parte concessi a tasso fisso, per gli under 35 che vanno ad acquistare la loro prima casa. La ricerca dell’azienda di servizi è stata condotta su un campione di oltre 13mila pratiche e racconta che la media dei finanziamenti è pari a 134.900 euro, ben il 7,35% in più rispetto a quanto registrato l’anno precedente Ma c’è un ma: l’incremento sembra in fase di rallentamento. Infatti, se sei mesi fa l’aumento era del 5,34%, negli ultimi tre mesi questo è calato di oltre un punto percentuale (4,21%). Poi, come già anticipato, è il tasso fisso a farla da padrone: il 77% dei mutui richiesti a febbraio 2017 è a tasso fisso, anche se qualcosa sembra cambiare all’orizzonte: infatti, tra il primo dicembre dicembre 2016 e il 28 febbraio 2017, il tasso variabile torna a crescere guadagnando oltre 4 punti percentuali (+4,32%). In netta crescita le richieste dei più giovani di 35 anni per la prima casa: sono il 44% contro il 39% del 2016 e il 37% del 2015 del complesso delle richieste degli under 35 che rappresentano il 27% del totale.