Le “Marche creative” più forti di ogni terremoto 0 marzo 9, 2017

“Marche creative”

Pronti, partenza…via! Si chiama “Marche Creative” ed è la risposta italiana, o meglio, marchigiana, a quel mostro che si chiama terremoto. In cosa consiste? Dal 9 al 12 marzo, presso lo Spazio Bergognone 26 – proprio dove l’iniziativa è stata varata – si terrà una tre giorni di incontri dedicati al progetto di ricostruzione e sviluppo, integrati da momenti informativi su specifiche tematiche e sulla partecipazione al processo di ricostruzione. In zona Tortona, cuore di Milano, le istituzioni e il mondo dell’imprenditoria si siedono allo stesso tavolo, confrontandosi sul tema della ricostruzione sostenibile, per il rilancio delle Marche e, perché no, dell’Italia intera.

Infatti, alla serata inaugurale hanno partecipato le istituzioni marchigiane, tra cui Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno; Lorenzo Lipparini, Assessore del Comune di Milano alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data; Graziano Giordani (vera anima della manifestazione), Galleria Giordani-Graziani Ricami Spa; l’ingegnere e architetto Massimo Mariani, membro del Comitato Tecnico-Scientifico per il Sisma in Centro Italia; Stefano Rolando, professore di economia e gestione d’impresa, politiche per la comunicazione allo Iulm; Francesco Silvi, coordinatore dell’iniziativa e del progetto. Il tutto con la moderazione di un giornalista marchigiano come Vittorio Bellagamba, Resto del Carlino. Certo, è stata una veloce conferenza di presentazione, ma al tavolo dei lavori la parola d’ordine è stata “concertazione”, perché solo agendo insieme – istituzioni, imprenditoria e cittadinanza – si può ripartire (e bene), rialzandosi in ginocchia e scrollandosi di dosso la polvere delle macerie.

E dicevano di Graziano Giordani. Già, perché è lui il fautore del tutto, seguito poi a ruota da numerose altre aziende, che presenteranno i progetti sostenibili utilizzati in occasioni degli incontri progettuali con le rappresentanze locali dei comuni colpiti dal sisma. La Galleria Giordani di Graziano Ricami SpA è in prima linea per la ricostruzione post terremoto. E dopo il grande successo in termini di pubblico e interesse di “Marche Creative, le Fertili Virtù”, evento organizzato a ottobre durante la prima edizione di Design City Milano e finalizzato al rilancio dei territori colpiti dal sisma, ecco l’impegno per “Marche Creative”.

Dal comparto agricolo a quello turistico, passando per le infrastrutture, il commercio e le produzioni locali, “Marche Creative” nasce per stimolare azioni mirate alla ricostruzione e offrire la possibilità alle imprese di parteciparvi in modo trasparente, efficiente e partecipato. “Marche Creative” – con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno – invita le imprese, gli artigiani, i professionisti e le realtà interessate a confrontarsi con istituzioni pubbliche e private sulle fasi e i processi della ricostruzione, condividendo i bisogni reali del territorio. Ma non solo. Grazie al contributo di diversi progettisti che hanno curato l’iniziativa, “Spazio Bergognone 26” organizza i workshop previsti, i quali costituiscono una piattaforma di comunicazione e divulgazione di prodotti e progetti innovativi, ma anche un percorso espositivo offrendo l’opportunità per le aziende presenti di mostrare le proprie tecniche, esperienze e proposte direttamente a interlocutori attivi e potenziali committenti. Aziende selezionate con progetti sostenibili si confronteranno in tavoli di lavoro progettuali con le rappresentanze locali: pubblico e privato a confronto per il rilancio della regione.

Programma

9 Marzo 2017: Inaugurazione e presentazione progetto

A seguire degustazione di prodotti dei consorzi marchigiani

10 Marzo 2017 – 1° Workshop, ore 15.00-18.30

“Ricostruzione e nuova progettualità”

Pratiche e saperi a confronto nel mondo produttivo

11 Marzo 2017 – 2° Workshop, ore 15.00-18.30

“Ricostruzione e nuova progettualità”

Processi di riqualificazione urbana e delle infrastrutture come motore dello sviluppo

12 Marzo 2017: Spazio aperto al pubblico e alla stampa

A seguire degustazioni di prodotti dei consorzi marchigiani

Contributi Workshop

Regione Marche

Provincia di Ascoli Piceno

Comuni di Acquasanta, Arquata, Ascoli Piceno, Folignano, Force, Maltignano, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Smerillo, Venarotta

Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti

Uffici tecnici delle Amministrazioni Pubbliche

Aziende e artigiani

Agricoltori e allevatori

Ordini professionali e professionisti

Altri attori pubblici e privati impegnati nella ricostruzione