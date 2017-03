Made Expo 2017, Mapei c’è

In quest’edizione del Made Expo Milano Architettura Design Edilizia, in programma a Rho fiera dall’8 all’11 marzo, Mapei torna a sorprendere i suoi ospiti con tante novità e numerose soluzioni e sistemi per i progettisti e gli operatori del mondo dell’edilizia. In questa cornice sono presentate tutte le novità per il recupero degli edifici in muratura, gli attesissimi nuovi colori delle fughe per le pavimentazioni in pietra e la soluzione indicata per il rinnovo dei calcestruzzi drenanti, le prestazionali nuove versioni degli impermeabilizzanti per le coperture e le strutture interrate, nonché i sistemi per la posa di Lvt recentemente introdotti, i sistemi per la realizzazione di pavimentazioni continue di ultima generazione, la nuova collezione colori per finiture murali, le soluzioni per i calcestruzzi “faccia a vista” e il ripristino degli impianti idrici fognari. Quest’anno, nel rinnovato stand A01 C10, Padiglione 6 Mapei celebra insieme ai visitatori 80 anni di esperienza nel mondo dell’edilizia. Attraverso un percorso grafico, Mapei racconta i numeri che rappresentano il Gruppo in Italia e nel Mondo: 2.4 miliardi di Euro di fatturato consolidato presunto nel 2016, 18 centri di ricerca principali, 81 consociate, quasi 10.000 dipendenti, 1.000 nuove formulazioni all’anno, 5.000 prodotti per l’edilizia, 66.000 clienti in tutto il mondo, 161.000 professionisti del settore coinvolti nei corsi di formazione e 73 stabilimenti produttivi in 33 paesi nei cinque continenti.

Anche la sostenibilità ha uno spazio dedicato presso lo stand perché per Mapei la sostenibilità non è una moda ma un modo di essere. I prodotti Mapei sono studiati nei laboratori di Ricerca&Sviluppo per rispettare sia l’ambiente, che l’applicatore e l’utilizzatore finale. In un’ottica di trasparenza le performance ambientali dei prodotti Mapei vengono certificate da istituti internazionali terzi. Non solo. Anche i processi produttivi sono orientati verso la sostenibilità: risparmio di risorse naturali quali acqua, energia e materie non rinnovabili, riduzione delle emissioni, dei rifiuti e riciclo di materie di scarto. In accordo agli standard ISO 14025 e EN 15804, dal 2016 Mapei ha introdotto le Epd (Environmental Product Declaration), “carte di identità” che documentano gli impatti ambientali di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. Mapei rende disponibili EPD Standard, relative ad un singolo prodotto e Model Epd, che coprono tutti i prodotti che rientrano in un certo intervallo di composizioni chimiche e applicazioni. I protagonisti dello stand sono tuttavia i prodotti e i sistemi Mapei pensati per rispondere alle esigenze dei progettisti e degli applicatori e frutto degli investimenti e delle attività dei laboratori di Ricerca&Sviluppo Mapei.

Risanamento degli edifici in muratura

Per il risanamento degli edifici in muratura Mapei propone il rivestimento impermeabile Mape-Antique Ecolastic e la nuova gamma di colori Mape-Antique Allettamento e MapeWall Muratura Fine, malte per l’allettamento e la stilatura. Le due malte colorate sono state studiate esaltare gli elementi costruttivi nelle murature “faccia a vista”: Mape-Antique Allettamento, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana e esente da cemento è indicata per gli edifici di pregio storico ed artistico sotto tutela delle Soprintendenze per Belle Arti e Paesaggio, mentre MapeWall Muratura Fine è indicata per gli edifici di nuova costruzione. L’altra novità, Mape-Antique Ecolastic, è il rivestimento bicomponente a base di calce ed Eco-Pozzolana e esente da cemento per l’impermeabilizzazione e la protezione di edifici storici. Mape-Antique Ecolastic può essere lasciato a vista oppure pigmentato con ossidi o terre naturali, oppure rifinito con un prodotto della linea Elastocolor.

Arredo urbano e additivi per calcestruzzi

Nell’ambito dei prodotti per l’arredo urbano Mapei vanta due sistemi molto conosciuti e apprezzati: Mapestone, per il ripristino, la posa e la stuccatura di pavimentazioni carrabili in pietra e Mapei Color Paving per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico effetto lavato. All’interno del sistema Mapestone, per rispondere alle richieste del mercato, è stato introdotto il nuovo colore “Dark Grey” per le malte premiscelate Mapestone PFS2 e Mapestone PFS2 Visco utilizzate per la stuccatura delle fughe. Con le versioni “Neutral”, già presente sul mercato, e “Dark Grey” Mapei è in grado di proporre un sistema completo che armonizza l’estetica delle pavimentazioni in pietra, anche quelle più scure. Mapei Color Paving è la proposta di Mapei per realizzare pavimentazioni in calcestruzzo architettonico dalle eccezionali prestazioni meccaniche ed elevata durabilità. Grazie alla vasta disponibilità di granulati e pigmenti colorati rappresenta la perfetta soluzione per la realizzazione di pavimentazioni, sia pedonabili sia carrabili, perfettamente integrabili con lo spazio urbano in cui si collocano. L’altra novità nel panorama degli additivi per calcestruzzi è Mapecrete Mineral Neutral, soluzione mineralizzante per il trattamento di calcestruzzi drenanti e supporti in calcestruzzo. Studiato per indurire e consolidare vecchie e nuove pavimentazioni, Mapecrete Mineral Neutral ne incrementa la resistenza all’abrasione e la durabilità nel tempo. Disponibile anche nella versione colorata Mapecrete Mineral Colored colora superficialmente il supporto conferendogli un piacevole effetto estetico.

Impermeabilizzanti

Tra i prodotti per l’impermeabilizzazione delle coperture Mapei lancia Aquaflex Roof Premium, la nuova membrana poliuretanica a base acqua pronta all’uso totalmente esente da solventi e VOC. Applicabile senza ulteriori strati protettivi, ha proprietà antiscivolo ed è resistente al traffico pedonale, alla penetrazione delle radici in accordo alla norma UNI CEN/TS 14416, oltre ad essere marcata CE 1504-2. Un altro prodotto dedicato alle coperture, recentemente introdotto, è MapeSlope, malta cementizia livellante per la regolarizzazione e il ripristino di pendenze e avvallamenti in copertura senza bisogno di rimuovere la precedente impermeabilizzazione o rivestimento. Per quanto riguarda le impermeabilizzazioni delle strutture interrate Mapei introduce la Gamma Mapethene, membrane bituminose autoadesive idonee alla posa con temperature di applicazione comprese tra -5°C e +45°C. Oltre alle novità dedicate all’impermeabilizzazione delle coperture e delle strutture interrate, Mapei propone la Gamma Purtop, membrane poliureiche atte a impermeabilizzare coperture , infrastrutture, parcheggi ed opere idrauliche. Infine, Mapelastic Turbo l’impermeabilizzante rapido adatto a tutte le stagioni per l’impermeabilizzazione di terrazzi e balconi prima della posa di rivestimenti ceramici, lapidei o mosaici.

Sistemi per LVT

Tra i prodotti dedicati agli ambienti interni Mapei propone i sistemi per la posa di piastrelle LVT (Luxury Vinyl Tiles). Tra questi sistemi, Ultrabond ECO MS 4 LVT è indicato per la posa di piastrelle LVT a pavimento, anche in ambienti umidi. Si compone dell’adesivo monocomponente reattivo a base di polimeri sililati Ultrabond ECO MS 4 LVT e della finitura antiscivolo Mapecoat 4 LVT, oltre che dei prodotti per la preparazione dei sottofondi e della sigillatura che più si addicono a questi tipi di applicazioni. La versione Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall è indicata invece per la posa delle piastrelle LVT a parete. Le sue elevate prestazioni ne consentono l’applicazione a parete senza colare e senza lasciar scivolare gli LVT. Insieme al materassino fonoassorbente Mapesonic 4 LVT, Ultrabond ECO MS 4 LVT è stato premiato Innovations@DOMOTEX 2017 nella categoria “tecnologie applicative e di installazione”.

Pavimentazioni in resina e cementizie

Mapefloor Comfort System è la proposta di Mapei per la realizzazione di pavimentazioni continue in resina. Disponibile in 4 versioni e in un’ampissima gamma cromatica, il sistema può essere impiegato per gli ambienti interni civili e nel terziario come appartamenti, negozi, show-room, musei e scuole. La pavimentazione realizzata ha un gradevole aspetto estetico, è facile da pulire e da manutenere ed è confortevole alla camminata. Grazie alla sua proprietà di fonoassorbenza, Mapefloor Comfort System è consigliato negli ambienti che devono assolvere all’impegnativo compito di ridurre la rumorosità. Per la realizzazione di pavimentazioni continue cementizie, Mapei propone Ultratop Loft, la pasta monocomponente che permette di realizzare particolari effetti decorativi e conferire all’ambiente un’atmosfera ricercata e di design.

Finiture murali e isolamento termico

Per tutte le superfici, interne ed esterne, Mapei propone la nuova e aggiornatissima Master Collection. Composta da 1002 colori, la nuova collezione di tinte esclusive Mapei può esaudire le richieste dei progettisti più creativi e clienti finali più esigenti, nonché le specifiche esigenze di ogni singolo progetto. Per le finiture interne degli edifici Mapei propone la famiglia di prodotti Dursilite, idropitture per ambienti interni ad elevate prestazioni che decorano e proteggono le superfici. Si caratterizzano per una bassa presa di sporco, la facilità di pulizia e per mantenersi pulite durante tutto il loro ciclo di vita. Appartengono a questa famiglia la finitura Dursilite e le varianti Dursilite Matt, che ha un eccellente punto di bianco ed elevata opacità, e Dursilite Plus che è igienizzante, resistente alle muffe grazie alla tecnologia Mapei BioBlock® e garantisce alle superfici una buona permeabilità al vapore. Mapei ha da poco ampliato la famiglia Dursilite introducendo lo smalto murale Dursilite Gloss a base di resine acriliche modificate ad effetto liscio e semilucido. È applicabile su tutte le superfici, anche quelle già verniciate; facilmente smacchiabile e resistente al lavaggio, è particolarmente indicato per la protezione e la decorazione di ambienti interni soggetti a usura e a frequenti operazioni di pulizia. Mapei propone anche Mapetherm System, sistema per l’isolamento termico a cappotto degli edifici in grado di assicurare la riduzione dei consumi energetici e aumentare il comfort abitativo e Mapetherm Flex RP, rasante elastico resistente agli urti e alle aggressioni biologiche indicato in caso di recupero di cappotti che presentano fessurazioni, alghe e muffe e per la protezione di zone critiche come parti esposte a urti o sollecitazioni.

Prodotti per l’edilizia

Tra le novità presentate la soluzione per il ripristino dei calcestruzzi Planitop Fine Finish: una rasatura cementizia a tessitura finissima di colore grigio chiaro, ad indurimento rapido, per strutture in calcestruzzo porose o irregolari, all’interno ed all’esterno. Indicato per la rasatura e la lisciatura dei difetti, Planitop Fine Finish restituisce un aspetto piacevole ai calcestruzzi “faccia a vista”. Mapegrout FMR-PP è la nuova malta tissotropica per il ripristino e il rinforzo di strutture in calcestruzzo, dove è necessaria un’elevata duttilità. Per la sua resistenza ai solfati e agli alcali è indicato nel ripristino delle condotte fognarie e nelle gallerie o costruzioni in sotterraneo, come le metropolitane. Tra i prodotti per la rasatura e il ripristino delle superfici in calcestruzzo Mapei vanta Planitop Rasa&Ripara, malta cementizia fibrorinforzata a presa rapida che ripristina il calcestruzzo degradato e regolarizza la superficie. È indicato per il ripristino non strutturale come ad esempio la riparazione delle modanature in calcestruzzo di elementi sporgenti o decorativi o la regolarizzazione rapida dei difetti superficiali presenti nei getti in calcestruzzo. Per interventi che richiedono il ripristino strutturale del calcestruzzo, Mapei propone Planitop Rasa&Ripara R4, indicato per il ripristino del calcestruzzo degradato di travi, pilastri o di qualunque altro elemento strutturale che sia esposto sia all’aria che in acqua.

Rinforzo strutturale degli edifici

Tra gli altri prodotti presentati allo stand quelli per il rinforzo strutturale. In un momento particolarmente sensibile al tema della prevenzione sismica, Mapei propone Mapewrap EQ System, sistema testato e certificato presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università Federico II di Napoli, indicato per il presidio antisfondellamento dei solai latero-cementizi, oltre che per il presidio anti-ribaltamento degli elementi secondari degli edifici. Il sistema determina una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni dinamiche, sia in ambienti interni sia esterni, evitando il ribaltamento fuori dal piano, e aumenta il tempo di evacuazione dagli edifici. La soluzione per il ripristino e il rinforzo dei solai è invece Planitop HPC Floor, la malta ad altissime prestazioni meccaniche idonea per l’applicazione mediante colatura, senza rischio di segregazione, in spessori da 1,5 a 3 cm, senza l’ausilio di rete elettrosaldata né di connessioni metalliche.

Sigillanti e adesivi elastici

Sul fronte dei fissaggi chimici Mapei propone Mapefix EP e Mapefix VE SF, resine strutturali certificate per il fissaggio su tutti i supporti sia in zona tesa che compressa, anche soggetti a sollecitazioni sismiche. Mapefix EP è infatti indicato per fissaggi strutturali di tipo C2, mentre Mapefix VE SF è consigliato per fissaggi di classe C1. Come sigillante, Mapei propone Mapeflex PU45 FT il sigillante e adesivo poliuretanico elastico, verniciabile e a rapido indurimento, adatto per sigillare e incollare tutti i supporti sia per ambienti interni che esterni. Come sigillante è indicato nella sigillatura di giunti di dilatazione e frazionamento soggetti a movimenti fino al 20%. Come adesivo, grazie alle sue elevate caratteristiche di adesione e rapido indurimento, risulta indicato per per l’incollaggio di tutti i più comuni materiali edili.

Prodotti per ceramica e isolamento acustico degli edifici

Tra le proposte per la posa di ceramica e materiali lapidei, le fughe colorate Set the Mood e gli adesivi alleggeriti Ultralite. Set the Mood è la gamma completa di fugature e sigillanti, unica sul mercato per vastità di prodotti e tonalità (50 colori oltre alla versione trasparente). I colori sono suddivisi in 5 collezioni: Serene, Traditional, Natural, Romance and Glamour, ognuna con un distinto mood per ricreare l’atmosfera ricercata in tutti gli ambienti. Per la posa della ceramica Mapei propone gli adesivi cementizi monocomponenti alleggeriti Ultralite. Grazie alla presenza di microsfere di vetro e inerti naturali, gli adesivi alleggeriti Mapei sono molto apprezzati dai posatori per la facilità di stesura. Sono stati formulati con la tecnologia Low Dust e confezionati in sacchi da 15 kg, che oltre a semplificare la movimentazione degli stessi grazie anche alla pratica maniglia, consentono la posa degli stessi m2 di piastrelle di un sacco di adesivo tradizionale da 25 kg. Tra i sistemi proposti quelli dedicati all’isolamento acustico contro i rumori da calpestio degli edifici. Mapei dispone di due sistemi: Mapesilent, indicato per la realizzazione di massetti galleggianti prima della posa di qualsiasi pavimentazione, e Mapesonic CR il sistema che si applica su vecchie pavimentazioni prima della posa di pavimentazioni in ceramica, materiale lapideo, parquet multistrato e resilienti.

Prodotti per il parquet

Infine Mapei propone le soluzioni per il parquet: gli adesivi sililati Ultrabond, a base di polimeri sililati e a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), hanno eccezionali caratteristiche di viscosità e lavorabilità e un’ottima tenuta di riga; appartiene a questa famiglia Ultrabond Eco S968 1K, l’adesivo monocomponente, completamente esente da solventi per la posa di parquet solido e prefinito di qualsiasi specie, su qualsiasi tipologia di sottofondo, inclusi massetti riscaldanti. Tra le altre proposte, la finitura a olio uretanico a basso odore Ultracoat Oil Color per la colorazione dei pavimenti in legno. Ultracoat Oil Color è sovraverniciabile con le finiture bicomponenti della linea Ultracoat, vernici all’acqua 100% poliuretanica non ingiallente, per una protezione superficiale e una lunga durabilità nel tempo, per uso civile, commerciale e a medio e intenso traffico.

Non da ultimo, i visitatori possono approfondire la conoscenza delle soluzioni e constatare l’efficacia dei sistemi Mapei per la posa delle piastrelle di grande formato, le finiture degli ambienti interni, il risanamento di vecchi cappotti, il ripristino dei calcestruzzi, l’impermeabilizzazione delle coperture e il rinforzo dei solai grazie a dimostrazioni pratiche di prodotto tenute tecnici Mapei.