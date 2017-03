L’asse Lombardia, FederlegnoArredo e Ance per il sistema casa 0 marzo 14, 2017

L’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Mauro Parolini ha annunciato la prossima firma di un accordo quadro tra Regione Lombardia, FederlegnoArredo e Ance per lo sviluppo della filiera del sistema casa. L’intesa ha lo scopo di consolidare e valorizzare tale comparto, supportando il partenariato tra aziende del settore dell’edilizia e del legno-arredamento. In particolare, attraverso la creazione di un tavolo di coordinamento, si vuole dar vita a un vero piano d’azione volto a supportare le manifestazioni di settore, azioni di promozione all’estero per il presidio dei mercati ad alto potenziale, la realizzazione di una politica industriale regionale di settore e lo sviluppo di centri di formazione all’avanguardia per i giovani.

“Durante questa legislatura – ha dichiarato l’assessore Mauro Parolini – abbiamo offerto al settore dell’edilizia, tra i più colpiti dalla crisi, una misura da oltre 15 milioni di euro dedicata alla casa e all’abitare intelligente. È un’iniziativa unica in Italia, che sta generando investimenti molto significativi per l’innovazione del settore, nata con l’obiettivo di far tornare questo comparto a essere uno dei protagonisti della ripresa. Il successo di questo bando, che abbiamo chiamato ‘Smart Living’, ha innescato un processo virtuoso che aiuta il radicale cambiamento di un settore che vogliamo consolidare e rafforzare. Questo accordo rappresenta un atto concreto per rilanciare l’impegno sussidiario di Regione Lombardia nel sostegno alla competitività delle nostre imprese attraverso l’aggregazione, l’innovazione, il digitale, l’applicazione di nuove tecniche e l’ampliamento dei confini della filiera dell’edilizia”.

“Vogliamo aiutare le nostre aziende a ragionare in un’ottica globale, a prescindere dalla loro dimensione, e per questo dobbiamo favorire politiche che favoriscano l’aggregazione, anche tra imprese di filiere distinte, ma fortemente dipendenti l’una dall’altra. Crediamo fortemente che fare sistema tra due federazioni così importanti sia fondamentale per garantire ai nostri associati un percorso di sviluppo a lungo termine. L’accordo con Ance e Regione Lombardia sarà quindi un ottimo incubatore per la crescita del nostro settore”, ha commentato il presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini.

“Quest’anno il supporto di Anche a Made expo ha segnato l’avvio di una partnership con FederlegnoArredo” – sottolinea Gabriele Buia, Presidente di Ance. “Il nostro appoggio alla manifestazione” aggiunge Buia, “testimonia l’importanza di momenti di confronto all’interno della filiera di uno dei settori industriali più importanti del Paese, anche per guardare assieme a nuovi mercati, agli importanti progetti di rigenerazione urbana e alla ricerca di soluzioni innovative che possano favorire la ripresa della nostra economia”.