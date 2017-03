A Leroy Merlin il Retail Technology Award Europe 0 marzo 30, 2017

Leroy Merlin ha vinto il prestigioso premio Retail Technology Award Europe (RETA) per aver installato nei propri punti vendita grazie alla collaborazione con Pricer per fornire la prima soluzione dinamica e completamente automatizzata di localizzazione dei prodotti nei punti vendita. I clienti avranno finalmente la possibilità di trovare con facilità i prodotti mediante l’app mobile di Leroy Merlin «Leroy Merlin-Rêver& Réaliser» oppure usando i totem disponibili nei punti vendita.

L’EHI Retail Institut mette in evidenza i retailers in grado di fornire soluzioni tecnologiche innovatrici e che si differenziano per il valore sviluppato. La categoria “Miglior Esperienza Cliente” è in particolare un premio molto ambito che viene riconosciuto ad un retailer che integra una soluzione tecnologica con nuove metodologie di business e di gestione con l’obiettivo di fidelizzare e migliorare la soddisfazione dei clienti. Il premio 2017 è stato attribuito a Leroy Merlin per la possibilità offerta ai suoi clienti in Francia di localizzare facilmente i prodotti nei punti vendita tramite i totem multimediali oppure direttamente con il proprio smartphone, elemento che rappresenta una anteprima mondiale in questo settore.

Questa capacità, unica nel suo settore, fornita dal sistema Pricer di rilevare la posizione dei prodotti all’interno del punto vendita senza l’ausilio di supporto diretto da parte del personale è stata immediatamente integrata nell’applicazione mobile sviluppata assieme alla società Phocéis. In questo modo al cliente viene sempre indicato se un prodotto è disponibile (oppure se è ordinabile online) e dove si trova all’interno del punto vendita monitorando sempre eventuali spostamenti. L’app mobile e l’esperienza omnicanale diventa in tal modo utile e notevolmente arricchita. Grazie al sistema di localizzazione automatica dei prodotti disponibile sull’app Leroy Merlin e sui totem multimediali, i dipendenti possono focalizzarsi maggiormente su servizi a valore aggiunto e di maggiore utilità per i clienti.

Inizialmente Leroy Merlin avevano installato le etichette elettroniche di Pricer nei propri punti vendita per migliorare la gestione e l’accuratezza dei prezzi oltre a voler migliorare l’esperienza e le informazioni disponibili per il cliente. Grazie alla velocità ed altri elementi unici forniti dalla tecnologia di Pricer, le etichette elettroniche sono diventate in tal modo parte integrante della digitalizzazione del punto vendita e della migliore comunicazione al cliente. La particolarità delle etichette elettroniche fornite da Pricer, si basa su di un brevetto esclusivo che sfrutta un sistema di comunicazione basato su segnali di luce invisibile infrarosso. Non basandosi su radiofrequenza, il sistema sfrutta di conseguenza un tipo di comunicazione velocissimo, senza interferenze e sicuro anche per la salute degli utenti. Oltre a poter aggiornare il contenuto delle etichette elettroniche, il sistema riesce a gestire le etichette quali elementi attivi IOT (Internet of Things) per numerosi altri ambiti tra cui la possibilità di calcolare la posizione all’interno di un punto vendita, logistica o industriale. Nel caso di Leroy Merlin, il sistema monitora ogni aggiornamento delle etichette elettroniche garantendo il 100% degli aggiornamenti tramite un segnale bidirezionale di conferma dell’avvenuto aggiornamento; questo segnale di conferma fornito delle singole etichette viene ricevuto da numerosi ricevitori che, mediante algoritmi specifici riesce ad ottenere la trilaterazione automatica e indicare l’ubicazione dell’etichetta nel punto vendita.

Il sistema di Pricer è già stato premiato in passato da numerosi altri RETA Awards come ad esempio con Carrefour che, grazie alla soluzione Pricer, ha fornito ai propri clienti la possibilità di una navigazione dinamica all’interno del punto vendita, semplicemente usando il proprio smartphone. «Dove qualcuno vede solo una etichetta elettronica, riusciamo a sorprendere il mercato e proporre delle innovazioni tecnologiche che permettono di rivoluzionare il mondo del retail in modo semplice, veloce e innovativo», dichiara Andreas Renulf, CEO di Pricer. «Ringraziamo Leroy Merlin per averci dato fiducia e per averci incluso nella loro strategia omnicanale».

