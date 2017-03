Laterlite e Gras Calce a Made Expo 2017 0 marzo 6, 2017

Due importanti marchi in campo per un’impareggiabile gamma di soluzioni destinate sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni e piccole manutenzioni, accomunate da eccellenza tecnologica, leggerezza e praticità: Leca e Gras Calce per la prima volta sotto lo stesso “tetto” alla prossima edizione di Made Expo, in programma dall’8 all’11 Marzo 2017 presso il quartiere Fiera Milano-Rho. Insieme a Laterlite e Gras Calce le murature a marchio Lecablocco: alla rinomata gamma di soluzioni leggere e isolanti a base di argilla espansa Leca, articolata nelle linee di prodotti premiscelati per sottofondi, massetti, calcestruzzi, per cura del verde e applicazioni geotecniche, e ai sistemi costruttivi Lecablocco di Anpel, si affiancherà in questa occasione Gras Calce, un brand di grande storia e prestigio recentemente soggetto di un accordo di collaborazione a due che ha sancito l’avvio di una partnership produttiva, logistica e commerciale con Laterlite.

Non mancheranno naturalmente, ad arricchire di significato e contenuti questa folta rappresentativa, alcune fra le più importanti novità e soluzioni di punta proposte dai tre marchi, tutte all’insegna di una filosofia che pone al centro eccellenza tecnologica, praticità di utilizzo e facile gestione del prodotto in cantiere. A prendere la scena sarà in particolare la nuova gamma di predosati leggeri Laterlite, che rappresenta al tempo stesso uno dei primi frutti della partnership con Gras Calce: cinque soluzioni – una malta bastarda, un massetto, un calcestruzzo e due prodotti per sottofondi – con i quali Laterlite coniuga sinergicamente la sperimentata tecnologia produttiva del “bi-sacco” Gras Calce con la sua grande esperienza nello sviluppo di prodotti a base di argilla espansa Leca per offrire una risposta ancor più specializzata ai piccoli lavori quotidiani di manutenzione.

Per l’edizione 2017 di Made Expo, Anpel si concentra sulle murature in calcestruzzo di argilla espansa Leca ad elevato isolamento termico, i Lecablocco Bioclima Zero, un vero e proprio sistema per murature armate anche in zona sismica. A completare lo schieramento, per finire, sarà Gras Calce, che nell’occasione sarà presente con la propria gamma di prodotti predosati in bisacco, massetti e calcestruzzi, quest’ultima proprio recentemente arricchita da Ultrabeton, formulato per applicazioni in ambiti quali strutture interrate, piscine, vasche per acqua potabile, per impianti di depurazione e per liquidi e sostanze inquinanti, ambiti in cui il prodotto, oltre ad offrire una elevata resistenza caratteristica, garantisce un alto grado di impermeabilità.

L’appuntamento è al Padiglione 6 stand E01-F10, per entrare nella “casa Leca – Gras Calce” e scoprire prodotti e soluzioni per costruire e ristrutturare in modo moderno, in sicurezza, comfort e con prestazioni certificate.