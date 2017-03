Guida AISMT ‘L’involucro edilizio a qualità aumentata’ 0 marzo 30, 2017

Pubblicata la nuova guida “L’involucro edilizio a qualità aumentata” di AISMT-Associazione italiana schermi e membrane traspiranti, disponibile gratuitamente sul sito dell’associazione.

Documento fondamentale per il mondo della progettazione, la guida approfondisce il ruolo e l’importanza della qualità degli schermi e delle membrane traspiranti per l’involucro edilizio. Oltre a essersi diffusi nei sistemi costruttivi italiani, schermi e membrane traspiranti si sono evoluti per essere al passo con le nuove sfide ambientali e rispondere alle esigenze delle diverse zone climatiche. Un ruolo determinante, confermato anche dalla nuova Normativa UNI 11470:2015 e dalla Legge 90/2013 attuata dai Decreti del 26/06/2015. A completare la guida una serie di esempi tecnici, completi di schemi tetto di facile fruizione, sulle best practice per ristrutturare utilizzando gli SMT.

È possibile scaricare gratuitamente la guida in pdf, previa registrazione sul sito dell’Associazione, verrà inviata via email la password per accedere all’Area Download Guide Tecniche.

AISMT è l’Associazione italiana schermi e membrane traspiranti, nata per regolamentare la qualità e l’impiego degli schermi e delle membrane traspiranti nelle costruzioni, per assicurare il massimo ottenimento dei vantaggi derivanti dall’utilizzo di questi prodotti. AISMT è nata nel maggio 2008 per volontà di cinque aziende del settore: Riwega, Icopal, Dörken Italia, Klöber Italia, Monier.