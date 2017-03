Gruppo Soprema: verso la Cina con furore 0 marzo 15, 2017

Il Gruppo Soprema, specializzato nelle soluzioni per la protezione impermeabilizzante e termica in edilizia, apre il suo primo stabilimento di produzione in Cina, confermando la propria vocazione all’internazionalizzazione e ribadendo l’interesse del Gruppo per il mercato orientale, dove era già presente con le proprie attività commerciali. Il nuovo stabilimento è situato a Changzhou, nella provincia di Jiangsu sulla costa Est, ed è dedicato alla produzione di membrane in Pvc-P. L’inaugurazione del centro ha avuto luogo martedì 7 marzo 2017 alla presenza di numerose autorità ufficiali. Il Presidente del Gruppo Soprema, Pierre-Etienne Bindschedler, ha così raccontato gli obiettivi aziendali nell’Impero di Mezzo: “L’apertura di questo stabilimento rappresenta un investimento importante e ci consente di intrattenere un rapporto privilegiato con i nostri clienti, trasmettendo loro la nostra esperienza”. Oltre a un’unità di produzione di membrane impermeabili sintetiche in Pvc-P, l’impianto sarà infatti affiancato da un centro di formazione tecnica destinata a migliorare la qualità di posa delle soluzioni impermeabilizzanti, confermando ancora una volta la missione del Gruppo di ampliare e diffondere il know-how tecnico acquisito negli anni, come già avviene grazie alla ventina di centri di formazione in tutto il mondo e i sette centri di Ricerca e Sviluppo.

L’internazionalizzazione del Gruppo Soprema

L’attività di Soprema in Cina era già iniziata nel 1999 e proseguita con l’apertura di una filiale commerciale nel 2004. Il nuovo stabilimento produttivo risponde all’esigenza di fornire ai clienti cinesi “la possibilità di accedere a un servizio tecnico e a un centro di formazione performanti”. Il centro soddisferà la crescente domanda del mercato edilizio in Cina e nella regione Asia-Pacifico, anche attraverso la collaborazione con gli uffici del Gruppo a Hong Kong, Singapore e in Vietnam. Soprema, inoltre, ha già partecipato a numerose opere significative in zona, come la copertura verde del “Nido d’Uccello”, stadio nazionale di Pechino inaugurato in occasione delle Olimpiadi del 2008.

Il Gruppo Soprema oggi

Soprema è presente in 90 paesi e si appoggia a una rete di distribuzione composta da 4000 partner. Nel 2015 il fatturato aziendale si è attestato a 2,13 Mld di € diversificando il business in nuovi mercati oltre ai classici settori dell’impermeabilizzazione bituminosa e sintetica: impermeabilizzazione fotovoltaica, coperture verdi, isolanti naturali, impermeabilizzazione liquida, sistemi di aspirazione, strutture in acciaio o coperture tradizionali. Nel 2016 il Gruppo ha inaugurato numerosi siti industriali in tutto il mondo: in particolare in Francia, dove è stato realizzato lo stabilimento di Savigny-sur-Clairis (Yonne), in Germania lo stabilimento di membrane impermeabili bituminose di Hof e il centro per la produzione d’isolanti in poliuretano di Drummondville in Canada nel mese di settembre. Attualmente Soprema impiega circa 6300 persone in una cinquantina di stabilimenti (di cui 14 in Francia) e 60 filiali di distribuzione.

