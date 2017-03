La soluzione salvaspazio Hörmann per garage collettivi 0 marzo 30, 2017

Serrande e griglie avvolgibili TGT Hörmann

Gli edifici residenziali, commerciali o adibiti a uffici vengono spesso progettati con garage sotterraneo. Per queste strutture, Hörmann ha appositamente ideato la linea prodotti TGT per garage collettivi, progettati con importanti e mirati requisiti. Nella scelta di una chiusura per garage collettivi giocano un ruolo importante aspetti come rapporti di spazio ridotti, frequenze di apertura e chiusura elevate, scorrimento silenzioso, efficienza ed elevata sicurezza funzionale. Garantisce un’ottima rispondenza a tutti questi requisiti il nuovo sistema di chiusura per garage sotterranei TGT di recente proposto da Hörmann, leader europeo nelle chiusure civili e industriali.

Caratterizzata da un’apertura verticale che non deborda sulla strada, la serranda TGT permette di sfruttare il posto direttamente davanti alla chiusura, senza intralciare il passaggio di persone o veicoli sul marciapiedi adiacente. La costruzione compatta del TGT necessita solo di un’altezza architrave minima, cosicché lo spazio sotto il soffitto rimane interamente libero per le linee di alimentazione. L’installazione del prodotto è semplice e veloce: i componenti vengono collocati in pochi step e, anche in presenza di ingressi con rampe o con pendenze laterali, il montaggio può essere eseguito senza problemi. Dato che le chiusure per garage collettivi sono di gran lunga più utilizzate di quelle presenti sui garage singoli, il modello TGT è stato concepito per 300 cicli portone (apertura-chiusura) al giorno. Dotato di motorizzazione di serie WA 300 R S4 e di una peculiare tecnologia con molle a trazione, TGT presenta inoltre il sistema Soft-Start e Soft-Stop che garantisce un’apertura e una chiusura particolarmente silenziose.

Serranda e griglia avvolgibile TGT

Il modello TGT è disponibile con due varianti del manto. Innanzitutto, viene proposto come serranda avvolgibile, con profili in acciaio a doppia parete coibentati Decotherm S in una dimensione di 5000 x 2400 mm. In questa versione, i profili sono proposti in esecuzione zincata o in RAL a scelta e quindi l’estetica della chiusura può essere adattata al mood dell’edificio. Inoltre, TGT Hörmann è disponibile come griglia avvolgibile HG-L, in dimensioni fino a 6000 x 2400 mm. La griglia in alluminio dispone di una grande sezione trasversale di aerazione, cosicché anche a portone chiuso è possibile un ricambio d’aria naturale del garage. Entrambi i manti sono equipaggiati di serie con una protezione antiestrazione che mantiene il prodotto ancora più saldo e sicuro nelle guide, anche in presenza di forte carico dovuto al vento o a tentativi di effrazione.

Tecnologie di sicurezza

Per evitare che all’apertura e alla chiusura del TGT qualcuno resti involontariamente ferito, il rivestimento del manto funge anche da protezione antiagganciamento, perché abbraccia completamente il rotolo della serranda. Inoltre, la motorizzazione Hörmann WA 300 R S4 dispone di un limitatore di sforzo integrato. Questo sistema è in grado di arrestare il movimento della serranda, qualora quest’ultimo incontri un ostacolo durante la chiusura o nel caso per esempio un bambino tenti di appendersi in fase di apertura. Rispetto ad altri sistemi di chiusura, decadono quindi tutti i costi per costole di sicurezza e protezioni antitrascinamento. Uno sbloccaggio d’emergenza rende infine possibile un’apertura semplice e veloce del portone anche in caso di black-out, permettendo quindi alle auto di entrare e uscire comunque dal garage collettivo. Il portone può infatti essere azionato manualmente, senza ulteriore manovella o catena d’emergenza.

Leggi tutte le notizie su H O R M A N N