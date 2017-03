FederlegnoArredo e governo, intesa per ridurre la burocrazia 0 marzo 8, 2017

Il Made Expo è anche l’occasione per mettere in vetrina intese come quella siglata dal sottosegretario alla Semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, e dal presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini. Il protocollo d’intesa riguarda un quadro di collaborazione finalizzato alla migliore attuazione, per la filiera del legno-arredo, delle innovazioni legislative in materia di semplificazione e all’individuazione di ulteriori ambiti di semplificazione procedurali e amministrativi, anche al fine di definire un Manuale operativo delle procedure amministrative del legno. Obiettivo; ridurre gli oneri e i costi burocratici gravanti sulle imprese del settore e accrescere la competitività del sistema.

Il protocollo, che rappresenta un passaggio fondamentale verso la semplificazione amministrativa e burocratica per tutta la filiera legno-arredamento, sviluppa un approccio verticale alle tematiche della semplificazione, mirato su singoli settori complessivamente considerati. «Commenti di rito: Sono molto soddisfatto di questo accordo che ci vedrà lavorare con il ministero per studiare la migliore implementazione delle innovazioni legislative che sono state recentemente introdotte in materia di semplificazione, anche attraverso iniziative sperimentali. La fase di studio e implementazione sarà accompagnata da un lavoro di monitoraggio costante, qualitativo e quantitativo, dell’impatto delle riforme sull’intera filiera produttiva del legno-arredo», ha commentato Orsini. «Le riforme del governo, ho aggiunto Rughetti, vanno sempre più in profondità per rendere più semplici i comportamenti delle imprese e dei cittadini. Vogliamo che ogni imprenditore ed ogni cittadino sappiano prima e con chiarezza le cose da fare quando devo costruire una casa in legno o mettere una pergola. Oggi troppi vincoli inutili frenano il mercato e l’iniziativa dei cittadini».