Detrazione Iva del 50% per le abitazioni in classe A e B marzo 27, 2017

È entrata in vigore la detrazione fiscale dalle imposte sui redditi del 50% dell’Iva da pagare sull’acquisto di unità immobiliari di classe energetica A o B, che è stata estesa dal decreto Milleproroghe. E la detrazione del 50% dell’Iva viene riconosciuta anche in caso di acquisti di immobili riqualificati in toto da imprese di costruzioni. Il perché delle agevolazioni? Per spingere il processo di risanamento delle città con edifici qualitativi, incanalando così la domanda verso il bacino di un mercato immobiliare urbano di maggior qualità, appunto. Così facendo, si vuole poi tagliare la bolletta energetica del Paese e frenare il consumo del suolo. E a tal proposito, l’Ance ha pubblicato la guida ” Gli incentivi fiscali per l’acquisto di abitazioni energetiche” che fornisce tutte le indicazioni necessarie per usufruire dei benefici fiscali. L’Associazione nazionale dei costruttori edili specifica come il bonus per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica sia “retroattivo”: infatti, l’agevolazione è applicabile in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017; quindi anche alle compravendite avvenute a gennaio e febbraio.