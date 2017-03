Il colore è una questione Divina di stile 0 marzo 1, 2017

La nuova linea di pitture per interni Divina sviluppata da Baumit per il mercato italiano, fonda il suo sviluppo sullo studio emozionale del colore quale espressione della personale visione di se stessi, della propria casa, delle suggestioni di cui amiamo circondarci, che si intendono comunicare e ricreare ogni giorno. Basato sulla valenza esperenziale, suggestiva, emozionale ma anche percettivamente soggettiva del colore quale input visivo che va a toccare le corde più emotive del nostro modo di sentire e di sentirsi, l’articolata gamma di pitture per interni Divina, risponde alle esigenze più creative dei propri clienti.

La linea Divina – studiata e prodotta in Italia per il mercato italiano – si articola in tre gamme prodotto pensate per esigenze e target specifici. Il top di gamma rappresentato dalla linea Premium offre prestazioni elevatissime per risultati di eccellenza, mentre per coloro che cercano pitture e rivestimenti dalla lavorazione performante, affidabile ed agevole Baumit ha creato la linea Class. Infine per gli amanti del fai da te, che nella decorazione della propria casa mettono la propria creatività e manualità, è dedicata la linea Basic, facile da applicare e versatile con le sue numerose configurazioni creative. Completa, versatile, ideale per ogni utilizzo la linea Divina presenta molteplici tipologie di pitture decorative e materiali di preparazione: le Idropitture, facili da applicare, ad elevata copertura ed adatte ad ogni tipo di superficie; gli Smalti, ultraresistenti al lavaggio sono ideali per ambienti pubblici e sanitari; gli Stucchi, per decorazioni dal sapore antico e l’aspetto naturale; i Fondi e Fissativi con ottima capacità fissante ed alto potere uniformante e riempitivo; i Prodotti Speciali, pronti all’uso e indicati per igienizzare i supporti e le pitture da muffe ed alghe; ed infine gli Elastomerici, con elevata flessibilità, traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Le caratteristiche specifiche di ogni prodotto, declinato per livelli di luminosità e saturazione, oltre a una gamma cromatica ampia della cartella Colori Divina by Baumit, consentono di ricreare, evocare e generare infinite sensazioni, assicurando la massima libertà di scelta nella personalizzazione degli ambienti. “Il Colore esiste solo perché lo vediamo. Il Colore è una lunghezza d’onda percepita dall’uomo. Il Colore è la luce visibile per l’occhio. Il Colore è un’emozione”. Questa è la filosofia che si sposa con il prodotto, il colore come valenza emotiva ed esperenziale, in grado di suscitare sensazioni positive e ricordi. Le caratteristiche specifiche della linea, insieme alla sua ampia gamma cromatica, consentono di arredare gli interni e di personalizzarli, in modo che rispecchino tali emozioni e percezioni.

L’intensità o la morbidezza, le nuances, i giochi di sfumature ma anche la matericità dei materiali, le textures, il grado di brillantezza o opacità, le possibilità di applicazione con tecniche artistiche innovative e originali, fanno di Divina la soluzione ideale per arredare, personalizzare e dare carattere ad ogni ambiente, in contesti sia residenziali, che lavorativi, di svago, di studio, di accoglienza, di ristorazione, di cura. Ogni edificio, in base alla funzione che è chiamata a svolgere, richiede peculiari caratteristiche per i suoi rivestimenti: Divina offre risposte affidabili e prestazionali per tutte le esigenze, assicurando in tutti i contesti il suo tocco di piacevolezza, accoglienza, armonia, comfort ed emozione. Le pitture Divina permettono di decorare gli ambienti esprimendo la propria personale creatività e ricerca del benessere, con l’obiettivo di creare interni armonici ed emozionanti e di conseguenza più piacevoli per essere vissuti quotidianamente.