Salone del Mobile: Allaperto, la nuova collezione Ethimo
marzo 23, 2017

Con il Salone del Mobile di Milano alle porte (4-9 aprile), ecco un’anteprima della novità Ethimo per il 2017, che sarà protagonista della kermesse meneghina. Si chiama Allaperto ed è una collezione sorprendente, dove il design incontra la natura e la creatività si trasforma in emozione; un’unica filosofia per quattro diversi “outfits”: Montagna, Grand Hotel, Camping Chic e Urban, cambia l’aspetto ma non l’essenza.

Con Allaperto, Ethimo insieme a Matteo Thun e Antonio Rodriguez, racconta scenari emozionanti e del tutto inediti nel design dedicato agli esterni. Il nome stesso evoca immagini di vita en plein air e richiama alla mente nuove possibilità di relax in diversi contesti outdoor. Dall’esperienza di pieno contatto con la natura, all’agio di un’ospitalità di lusso, sino ai ritmi metropolitani o di vita “nomade”, la collezione Allaperto si trasforma, sperimentando combinazioni cromatiche e materiche raffinate ed esibisce look sorprendenti, capaci di interpretare i luoghi, del tutto diversi tra loro, che la accolgono. La collezione prende vita da un ‘segno’ che definisce i quattro mood. Il concept del progetto si sviluppa quindi a partire da un elemento cardine, la struttura in teak, concepita come una vera e propria matrice genetica che ‘incornicia’ diversi e straordinari panorami. Allaperto è una collezione dinamica, versatile, si reinventa a seconda del contesto che la vede protagonista, confermando quel portamento sofisticato ed elegante che solo il perfetto equilibrio di forme, volumi, colori e l’unicità del dettaglio possono creare, sinestesia che da sempre contraddistingue le creazioni Ethimo.

Gli arredi della collezione Allaperto creano layout esclusivi, emozionali, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del rapporto con l’ambiente che li ‘ospita’, luoghi di charme in cui vivere momenti di puro relax. Allaperto è innovazione tecnologica, lavorazione artigianale, invenzione tipologica e versatilità. Una proposta multiforme, quindi, che racchiude i canoni di funzionalità, estetica e comfort richiesti agli arredi destinati agli spazi outdoor. La creatività trae ispirazione dalla natura, i quattro diversi mood sono concepiti come interpretazioni di ambienti speciali da personalizzare con diversi lifestyle. Oggetti dall’aspetto poliedrico e dalla molteplice identità danno quindi vita a una collezione di arredi caratterizzati da uno spirito ludico e dinamico, da reinventare ogni giorno lasciando libero spazio alla propria immaginazione ed emozione per creare ambienti unici.

Ethimo con Allaperto va oltre il suo stile mediterraneo, con un approccio sempre più appassionato al design contemporaneo. Gli arredi cambiano aspetto con ironia, mantenendo l’essenza che li ha generati. Arredi raffinati quindi che combinano stile e durata per un ambiente esterno unico, speciale, che accentua le sensazioni e l’atmosfera di ‘calore’ che si respira negli spazi indoor. La cura dei dettagli si sposa qui con l’esperienza, l’intuizione e la voglia di creare soluzioni moderne, confortevoli e capaci di creare nuove tendenze nell’abitare il verde, interpretando non solo le esigenze del contract contemporaneo. Ethimo, Matteo Thun e Antonio Rodriguez hanno quindi dato vita a un nuovo modo di interpretare il design destinato all’outdoor, tra suggestioni naturali e richiami metropolitani.

Montagna – Poltroncina dining, poltrona lounge e lettino prendisole regolabile

Lo scenario alpino, unico e magico, ricco di sfaccettature e situazioni, per ognuna delle quali Allaperto propone elementi dal design ‘su misura’ per trascorrere piacevoli momenti di relax e ‘abbracciare’ la natura. I diversi arredi vedono protagonista il teak, naturale e decapato, la lana e il cashmere. Nella loro versione più calda e avvolgente, possono essere dotati di un’elegante ‘sacco a pelo’ che grazie alla pratica chiusura, proprio come un abito, veste la seduta. Poltrone e lettino prendisole sono rivestite di fibra Etwick intrecciata oppure di tessuto tecnico con disegno tartan appositamente studiato per assicurare il massimo comfort e durabilità anche nei luoghi più freddi.

Grand Hotel Poltrona lounge, poltroncina dining e lettino prendisole regolabile, alcova

Complementi d’arredo con struttura in metallo, realizzati in elegante legno di mogano bianco con fibra Etwick o con cinghie in plastica bicolore, arricchiti da confortevoli cuscini in tessuto waterproof dallo stile classico, ideali per l’ambientazione nelle più prestigiose ed esclusive location dedicate all’ospitalità. Che si tratti di una terrazza, di un giardino, di un dehors o di uno spazio che ospita una piscina, le soluzioni Grand Hotel, che richiamano un lusso contemporaneo, sono perfette per ricreare piacevoli ed eleganti oasi di benessere.

Camping Chic Poltrona lounge, poltroncina dining e lettino prendisole regolabile

Arredi dal look fresco e vivace per rivivere l’atmosfera spensierata del camping degli anni ’60, ma con il comfort di un design contemporaneo e con dettagli raffinati. La struttura in metallo si unisce al legno di mogano e a un cordino in fibra plastica dai colori brillanti, che definiscono la forma degli arredi e assicurano una perfetta ergonomia. L’espressività del materiale definisce la sofisticata semplicità degli arredi Camping Chic, che incrociano soluzioni innovative con scelte di stile ambiziose e originali. La linea è completata da originali e vivaci materassini autogonfiabili che svolgono in maniera confortevole e inedita la funzione dei cuscini sulle sedute e sul lettino.

Urban Poltrona lounge, poltroncina dining e lettino prendisole regolabile

Gusto contemporaneo e atmosfere metropolitane. Gli arredi Urban si ‘raccontano’ attraverso il loro stile minimale ed essenziale, ma allo stesso tempo ricercato e flessibile, che permette loro di dare vita ad ambienti moderni e dinamici, di respiro internazionale. Metallo, teak decapato, trame e tessuti creano combinazioni funzionali ed esteticamente intriganti. Le soluzioni Urban si rivelano così perfette per personalizzare gli spazi outdoor dei migliori Hotel di design e ambienti lounge di spazi contract