Ecco il vetro che rende interattive finestre e pareti febbraio 2, 2017

AGC Glass Europe inaugura una nuova era di finestre e pareti interattive: nasce il vetro smart Halio. Assomiglia a un vetro comune, ma Halio è dotato di un sistema intelligente in grado di colorarsi di grigio neutro per fornire privacy e una protezione antiriflesso con schermatura solare, automatica o a comando. Integrando gli ultimi sviluppi tecnologici, offre il sistema di gestione della luce naturale più efficiente e sensibile al mondo. Grazie alla sua intuitiva interfaccia utente e molteplici opzioni di controllo – tramite app, comandi a parete o vocali – Halio inaugura una gamma di finestre e pareti interattive per abitazioni residenziali e immobili commerciali; trasforma istantaneamente gli spazi abitativi in rifugi di luce naturale, offrendo comfort, privacy e un grande senso di benessere.

Halio è la prima tecnologia di colorazione intelligente in grado di fornire un prodotto di fatto indistinguibile dal comune vetro trasparente. Con la sua colorazione uniforme e una reattività immediata, Halio offre agli architetti e ai progettisti un prodotto versatile per creare interni ed esterni ancora più sorprendenti, soddisfacendo inoltre le disposizioni nazionali in materia di efficienza energetica. Le tonalità in grigio neutro di Halio si sposano con qualsiasi colore o stile di abitazione o immobile. Halio può essere programmato per reagire alle condizioni atmosferiche, in funzione del momento della giornata o della posizione del sole durante il giorno. Può essere azionato manualmente, con comandi vocali o comandi intuitivi installati a parete. La colorazione è immediata e Halio offre la possibilità di arrestarla quando viene raggiunto il livello di oscuramento desiderato. Nelle grandi vetrate, dal soffitto al pavimento, le tonalità di grigio più scure sono ottenute in meno di cinque minuti. Nella tonalità più scura, Halio fornisce livelli di privacy che non sono possibili con il vetro tradizionale. Quando è utilizzato come pareti interne, Halio crea spazi aperti dinamici, inondati di luce, che possono diventare oscurati a comando, una soluzione perfetta per sale riunioni e uffici privati.

Halio prevede un sistema di gestione della luce naturale facile da usare. La luce naturale è una delle caratteristiche più apprezzate nelle abitazioni e anche negli uffici; di conseguenza il vetro è sempre più presente nella progettazione architettonica, ma una maggiore superficie vetrata fa entrare più luce (calore, abbagliamento, eventuali danni agli interni), oltre a non garantire la privacy. Sino ad oggi, il controllato della luce del sole e la privacy è stato affidato a tende oscuranti e avvolgibili. Con Halio, il trattamento e il rivestimento delle finestre diventa una scelta stilistica anziché una necessità. Il vetro con sistema di colorazione intelligente Halio offre ai proprietari di abitazioni residenziali e agli occupanti di immobili commerciali un controllo completo su quando far entrare e quanta luce naturale lasciar entrare negli ambienti. Le finestre Halio possono colorarsi in modo indipendente o a gruppi. Halio è progettato per funzionare in modo semplice come un interruttore. È un sistema autonomo che offre agli utenti molteplici opzioni di controllo – un’app mobile e comandi a parete disegnati in modo elegante. Può anche essere attivato mediante comandi vocali. Caratterizzato da livelli di codifica e sistemi di protezione tipici delle banche, Halio interagisce in modo trasparente con famosi sistemi di gestione di abitazioni ed edifici (BMS). Halio è indicato per i proprietari di abitazioni che vogliono mantenere un collegamento costante con l’esterno senza compromettere il controllo, la privacy o l’efficienza energetica, nonché per i proprietari di immobili commerciali che vogliono fornire ai loro occupanti spazi aperti pieni di luce che ispirino e favoriscano il benessere. “Halio non è solo un altro vetro con sistema di colorazione intelligente: è una nuova esperienza che acquisisce magicamente tutti i vantaggi della luce naturale e mantiene connesse le persone con il loro ambiente, neutralizzando tutti gli aspetti eccessivi del sole”, dichiara Jean-François Heris, Presidente di Building & Industrial Glass Company.

AGC collabora con Kinestral Technologies: Halio è il frutto di una partnership strategica con Kinestral Technologies (USA) avviata sei mesi fa. Oltre a integrare il know-how delle aziende coinvolte, è anche una partnership finanziaria, industriale e commerciale. AGC ha acquisito una quota, e i due partner collaborano nella costruzione di un impianto di produzione su vasta scala, integrando le rispettive reti commerciali e sfruttando la loro complementarità geografica. La fase di industrializzazione partirà all’inizio del 2017, con Halio disponibile all’inizio del 2018. Halio è stato presentato per la prima volta in Europa alla fiera BAU (Monaco di Baviera, Germania, dal 16 al 21 gennaio 2017).