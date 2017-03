Transpotec Logitec, Samoter e Asphaltica: 84mila visitatori 0 febbraio 28, 2017

Si sono chiusi i tre saloni di riferimento in Italia per trasporti, logistica e macchine stradali e per costruzioni. Grande afflusso di operatori, aziende soddisfatte e affari conclusi agli stand; le tre rassegne per la prima volta in contemporanea nel quartiere fieristico di Verona, grazie all’accordo tra Fiera Milano e Veronafiere. Con 84mila visitatori da 86 nazioni in quattro giorni, Verona si conferma capitale per le filiere dei trasporti, della logistica e delle macchine per costruzioni e stradali. Hanno chiuso Transpotec Logitec e Samoter con Asphaltica con la presenza di 780 aziende espositrici da 25 paesi, 10 padiglioni e 6 aree esterne occupate per un totale di oltre 84mila metri quadrati netti. Le tre fiere rappresentano comparti fondamentali per lo sviluppo del Paese, come ha ricordato il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Umberto Del Basso De Caro, inaugurandole mercoledì.

«La scelta di lavorare insieme, di fare sistema e attivare sinergie con Veronafiere ha sicuramente portato i suoi frutti visti i risultati raggiunti dalle tre manifestazioni – dichiara Roberto Rettani, Presidente Fiera Milano –. L’edizione di Transpotec, in particolare, è per Fiera Milano una conferma del percorso intrapreso tre edizioni fa. I numeri dell’evento, l’ottimismo e la generale soddisfazione che si è respirata nei padiglioni confermano indiscutibilmente la manifestazione come la più importante e partecipata occasione di business per gli operatori del comparto in Italia. Il reale interesse dimostrato dal pubblico in fiera per le proposte delle aziende, che si è spesso tramutato in contratti, è frutto della ripresa e della nuova consapevolezza degli operatori ma anche segnale della volontà di rinnovare il parco macchine, offrendo un concreto contributo allo sviluppo dell’intero Sistema Paese, in termini di efficienza ed eco-sostenibilità».

«Il nostro obiettivo quali organizzatori di fiere – spiega Maurizio Danese, Presidente di Veronafiere, – è quello di realizzare manifestazioni in grado di essere strumenti di business e promozione efficaci a servizio di un intero settore. Il comparto delle macchine per costruzioni ha attraversato negli ultimi anni una delle più profonde crisi di sempre e Samoter 2017, insieme ad Asphaltica, ha rappresentato quindi sia una sfida che una grande responsabilità nei confronti delle imprese che hanno creduto con noi nel progetto di rilancio iniziato nel 2014. Il ritorno di numerose grandi case costruttrici, molti affari conclusi agli stand, operatori in crescita a livello quantitativo e qualitativo e aumento dei buyer esteri danno il segno del successo di questo 30° Samoter che guarda già con ottimismo alla prossima edizione».

Transpotec Logitec – Verona Fiere

È la manifestazione biennale organizzata da Fiera Milano e dedicata a trasporti e logistica che si svolge a Verona, città che per la sua stessa posizione geografica e per la forte vocazione industriale nell’ambito dei trasporti su gomma, della distribuzione e della componentistica, rappresenta un punto di riferimento per l’intero comparto. Pensata per offrire risposte concrete a tutti gli operatori – autotrasportatori, responsabili della logistica, proprietari di flotte, grande distribuzione, corrieri e padroncini – la manifestazione, punto di riferimento del suo mercato, propone un’offerta completa di mezzi, prodotti e servizi, ma anche numerosi momenti di aggiornamento e formazione.

Samoter – Verona Fiere

Salone Internazionale Triennale delle Macchine Movimento Terra da Cantiere e per l’Edilizia, si svolge dal 1964 a Verona ed è la principale manifestazione dedicata al settore delle macchine per costruzioni in Italia. Il Salone è inserito nel ciclo delle fiere europee patrocinate dal CECE, la Federazione europea che raggruppa le associazioni dei produttori di macchine per le costruzioni. Giunta alla sua 30ª edizione, con oltre 50 anni di storia al servizio del settore, SaMoTer rappresenta nel 2017 l’appuntamento più importante in Europa per il settore delle costruzioni.

Asphaltica – Verona Fiere

Salone europeo dedicato all’intera filiera dell’asfalto e delle infrastrutture stradali, raccoglie tutti i principali attori del settore: costruttori di macchine e impianti, compagnie petrolifere, laboratori di ricerca, industria chimica per gomme e additivi, materiali inerti alternativi, membrane di rinforzo e impermeabilizzanti per fondi stradali. Alla sua 8^ edizione, dal 2014 si svolge insieme a Samoter, organizzata da SITEB (Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade) e Veronafiere (che detiene il 50% del marchio).