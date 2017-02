Torna YouTrade Academy: a pesca nell’edilizia di domani 0 febbraio 24, 2017

Un tuffo nell’edilizia del futuro. Anzi, del presente. Si presenta con questo abito, il 22 marzo, il secondo appuntamento negli spazi di iLab a Bergamo con YouTrade Academy, serie di eventi organizzati da Virginia Gambino Editore per imprese, distributori e operatori del settore. Gli incontri hanno l’obiettivo di guardare avanti ma, soprattutto, di aprire la mente con una serie di spunti di riflessione. O, meglio, di informazioni utili.

In questo caso, l’idea di partenza sarà quasi una sorpresa per molti. L’intervento affidato Alberto Bubbio, senior professor alla Liuc ed esperto di management riguarda, infatti, la consolidata teoria dell’Oceano Blu. Un’espressione che si riferisce alla vasta possibilità di trovare mercati in cui letteralmente pescare nuove opportunità. Esistono nonostante la crisi ma, naturalmente, bisogna individuarli. Come? Cercando tra le nicchie di mercato.

In un mondo che cambia, si rinnovano anche i bisogni dei clienti, degli utilizzatori finali di un prodotto o di una soluzione. Cercare di suggerirli sarà il compito del coordinatore del Centro Studi YouTrade, Federico Della Puppa. A lui anche l’onere di aggiornare i dati del settore relativi agli ultimi tre mesi del 2016 e di prospettare quello che potrà essere l’esito del primo trimestre del nuovo anno. Un’indicazione utile per le imprese, perché le nicchie di mercato, dopo averle individuate, bisogna raggiungerle, per comunicare in modo efficace la propria proposta.

Per fare questo, però, è necessario segmentare attentamente la platea dei propri clienti con iniziative che siano al passo con i tempi. Dunque, come segmentare i propri messaggi? Verso chi? Come? Interrogativi a cui risponderà l’esperto di marketing, Enzo Volpi.

Come sempre, i tre esperti risponderanno alle eventuali domande del pubblico.