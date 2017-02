Terremoto, in Abruzzo da rifare una scuola su tre 0 febbraio 2, 2017

In Abruzzo una scuola su tre è da rifare o, perlomeno, da mettere in sicurezza, Secondo i rilievi del Centro operativo regionale (Cor), aggiornati al 15 dicembre 2016 (quindi prima di altre scosse di terremoto) il 35% delle scuole abruzzesi, cioè 102 edifici su 292, è inagibile. Secondo i sindacati Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal, la situazione nel frattempo è peggiorata a causa del terremoto e delle eccezionali nevicate. Il ministero dell’Istruzione è stato informato della situazione, ma il governo è alle prese con il reperimento di nuove risorse (circa 1 miliardo per il 2017) per intervenire. I dati del Cor indicano che a Pescara e in provincia è inagibile il 52% degli edifici (12 su 23), nel Teramano il 40% (70 su 194) e nell’Aquilano il 17% (13 su 75); non sono invece pervenute richieste di sopralluoghi nel Chietino.