Garanzia del sistema tetto: l’asse Wierer-Velux

Quello della Garanzia è un concetto antico, che tutela il consumatore da vizi e da difetti, anche in termini di ‘buon funzionamento’ rispetto al bene che si è acquistato. Anche quando si parla di tetto, o meglio, di Sistema Tetto è importante che sia coperto da garanzia. Il tetto di oggi non è più caratterizzato da una struttura portante su cui poggiano le tegole, ma da strati ben definiti che interagiscono tra loro proteggendo l’edificio dagli agenti atmosferici, impedendo le infiltrazioni d’acqua, mantenendo il calore all’interno degli ambienti in inverno e proteggendo dalla calura in estate e, infine, isolandolo acusticamente. Insomma, assicurando il massimo del comfort abitativo. La Garanzia fa sì che ogni elemento di copertura (tegole o coppi, strati interagenti, componenti, finestre da tetto, sistemi di linea vita etc.) sia appunto garantito, ovvero adeguatamente testato così da resistere alle varie sollecitazioni per un periodo che sia il più lungo possibile. Prosegue così, anche nel 2017, la collaborazione tra Wierer, leader nel settore delle coperture e Velux, il maggiore produttore mondiale di finestre per tetti. Wierer è l’unica azienda che assicura ai propri clienti una doppia garanzia, fino a 50 anni sulle tegole e 15 anni sul sistema tetto. Velux, è leader nella realizzazione di finestre per mansarda e assicura da sempre ai propri clienti elevati standard di qualità e sicurezza. L’alta qualità e le elevate prestazioni dei rispettivi prodotti, sono stati quindi i presupposti fondamentali della collaborazione, che prevede l’estensione della Garanzia di Sistema Wierer ad alcuni selezionati modelli di finestre per mansarda Velux , a condizione che siano inserite in un Sistema Tetto Wierer. L’estensione della Garanzia di Sistema consente quindi di offrire ai clienti un servizio esclusivo, che solo due realtà aziendali, che da sempre si distinguono per l’attenzione alla qualità e la vocazione all’innovazione, possono dare.

