Il rivestimento è Alubel febbraio 24, 2017

In un contesto globale e competitivo, è sempre più difficile emergere e fare la differenza: per questo motivo Alfatek, società che produce macchine e impianti per l’ imbottigliamento nel settore alimentare, ha deciso di sfruttare l’intervento di ristrutturazione della sede produttiva di Albano Laziale per rinnovare l’immagine aziendale. Questo obiettivo è stato tradotto dall’architetto Franco Fatati, progettista dell’intervento, in una scelta di forte impatto visivo: rivestire le facciate con i colori del marchio aziendale al fine di differenziare l’edificio Alfatek dal contesto. I vecchi capannoni in calcestruzzo prefabbricato grigio, sono stati rivestiti con pannelli Alubel Easy Wand di color bianco, alternate a fasce blu pastello e blu genziana, i colori aziendali, ottenendo un risultato particolarmente efficace: ora la sede Alfatek ha un’immagine nuova, moderna, con un suo carattere riconoscibile. I pannelli lisci coibentati Easy Wand hanno uno spessore di 25mm e comprendono uno strato in poliuretano che conferisce un discreto isolamento termico; inoltre il rivestimento in alluminio preverniciato smooth proteggerà la facciata dagli agenti atmosferici e garantirà una durabilità eccezionale. Da non trascurare è poi la facilità di posa: Easy Wand è progettato per essere un sistema completo, dotato di tutti i raccordi e pezzi speciali, in modo da adattarsi a tutte le situazioni di cantiere. Ne è testimone l’impresa Zeta Appalti di Ariccia (Roma) che ha rivestito 1.500 mq in poche settimane.