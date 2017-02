Calcestruzzo impermeabile: Proind acquisice Xypex 0 febbraio 22, 2017

«Ci lavoravamo su da moltissimo tempo: finalmente abbiamo portato a termine l’acquisizione della Xypex, azienda leader mondiale nella produzione di speciali additivi per l’impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione». Sono queste le soddisfatte parole di Armando Settili, amministratore delegato della sua Proind, quando lo raggiungiamo telefonicamente per farci raccontare dell’affare andato in porto. Xypex è una società canadese, certificata a livello mondiale, che opera sul mercato internazionale da più di 40 anni e che ha all’attivo lavori di impermeabilizzazione molto importanti, quali il canale di Panama, l’Opera House di Sydney, lo stadio nazionale di Pechino (Nido d’uccello) e diverse metropolitane del mondo.

E allora, come si ottiene un calcestruzzo waterproof? «Con la semplice aggiunta – in fase produttiva del calcestruzzo stesso o in un secondo momento – dell’additivo Xypex Concentrate: un sacchetto dosato per ogni metro cubo di calcestruzzo e il gioco è fatto. Bene, abbiamo trovato la soluzione per il restauro degli edifici con murature già eseguite (male), attraverso le quali penetra acqua e umidità: basta applicare 1 millimetro di prodotto direttamente sulla muratura per avere la garanzia di una totale impermeabilizzazione della struttura, andando così a risolvere le annose infiltrazioni d’acqua e di umidità, compromettenti per lo stato di salute e solidità di un edificio. Di Xypec Concentrate esiste dunque una versione in polvere, Xypex ADD-1000 , che necessita semplicemente di un’aggiunta d’acqua per dare vita a una boiacca che può essere spruzzata o pennellata laddove c’è bisogno. Già, perché le problematiche dell’acqua sono questione seria, che richiedono altrettanti serie risposte come quelle fornite da Proind e Xypex.

E c’è di più, perché «i prodotti possono essere utilizzati anche in presenza di acqua potabile: un altro bel vantaggio non da poco. E poi, ancora, garantiscono un’impermeabilizzazione autorigenerante, nel senso che – qualora vi fosse un piccolo spostamento della struttura, con conseguenti crepe – sono capaci di autoripararsi». Insomma, la novità è grossa e sarà una delle più importanti presentate a Made Expo, in programma a Rho Fiera dall’8 all’11 marzo: «Presenteremo le innovazioni tecnologici, sicuri che il mercato le accoglierà più che positivamente: produttori di calcestruzzo, costruttori, imprese di ristrutturazione, ingegneri, architetti e geometri ne rimarranno tutti interessati e conquistati».

Proind

La Proind, fondata nel 1978 da Armando Settili, opera nel settore edile della prefabbricazione, delle rivendite di materiali e prodotti speciali per l’edilizia, nonché nel settore del restauro delle opere civili, industriali e monumentali. La produzione aziendale comprende un’ampia gamma di additivi, disarmanti, protettivi ed impermeabilizzanti, per migliorare la qualità e la durabilità delle opere in calcestruzzo nonché per la protezione ed il restauro dei manufatti in calcestruzzo con linee di prodotti specifiche.