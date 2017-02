Fonoassorbimento al top con Phonolook di Eterno Ivica (Video) 0 febbraio 22, 2017

Alberto Cocco – Direttore commerciale Eterno Ivica

«Tantissime le novità per il fono-assorbimento. In più, anteprima assoluta per le soluzioni Phonolook, pannelli fonoassorbenti studiati per correggere le problematiche legate al riverbero acustico negli ambienti chiusi, declinati in un’ampia gamma di formati, geometrie e in 66 gradazioni cromatiche».