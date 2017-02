La famiglia Orsolini si allarga: nuovo showroom a Terni 0 febbraio 3, 2017

Orsolini, storica azienda di Roma, ha riqualificato uno stabile di Maratta (Terni, Umbria) e assunto i giovani della città. Il nuovo spazio espositivo apre le porte il 4 febbraio, ore 16:00: segnato in agenda? Bene, la struttura è divisa in due reparti, Showroom e Professional: nel primo si potrà trovare tutto il meglio per arredo bagno, cucine, pavimenti, porte e finestre, mentre la zona dedicata ai professionisti della casa, assicura un’ampia scelta per edilizia, ferramenta e termoidraulica. Il nuovo punto vendita Orsolini di Terni è stato pensato per diventare un punto di riferimento sia per chi sta ristrutturando casa, che per gli architetti, le imprese e gli artigiani. Oltre al vasto assortimento di materiali, per consigli e consulenze gratuite saranno a disposizione interior designer ed esperti di lungo corso, ma anche giovani di Terni formati e preparati per affrontare ogni tipo richiesta ed esigenza. L’80% dei nuovi assunti per il punto vendita di Terni, infatti, proviene direttamente dalla città perché da sempre l’obiettivo della famiglia Orsolini è instaurare un rapporto forte e duraturo con la comunità. Anche per questo invece di cementificare una nuova area di verde, l’aziende – fondata 1880 e con showroom in Toscana, Lazio e Umbria (Trevi, Marsciano e Terni appunto) – ha preferito provvedere alla riqualificazione di un immobile storico e in disuso in zona Maratta. Riqualificazione e ristrutturazione saranno, infatti, le parole chiave di questo 2017 per il nuovo centro di Terni dove Orsolini vuole incentivare sia le famiglie che le imprese e i professionisti alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica. In questo senso sono due le iniziative messe in campo: la prima è un buono acquisto da 500 euro dedicato alle famiglie e alle giovani coppie utilizzabile per l’acquisto di cucina, bagno, pavimenti, porte e finestre; la secondo è l’Operazione inverno, una selezione di prodotti dedicata ai professionisti della casa a prezzi insuperabili.

Leggi l’intervista a R I N O O R S O L I N I