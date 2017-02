Apre a Milano la Microsoft House 0 febbraio 15, 2017

Il 15 febbraio Microsoft Italia inaugura la sua nuova sede alla città di Milano. Microsoft House nasce per essere uno spazio aperto alla collaborazione tra le persone, un luogo di confronto per aziende e cittadini sulle opportunità offerte dal digitale, un punto di riferimento per i giovani che vogliono portare l’innovazione in Italia e un laboratorio per tutti dove sperimentare il futuro per la crescita economica e sociale del nostro Paese. Microsoft House è il primo esempio di ufficio 4.0. Infatti, dei sei piani del nuovo edificio ideato dagli architetti Herzog & De Meuron ben tre sono aperti al pubblico. Il piano terra con lo Showroom aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20 dedicato a tutti i cittadini che vogliono sperimentare i vantaggi delle tecnologie Microsoft e le soluzioni innovative dei nostri partner e a tutti gli appassionati di gaming che potranno giocare nell’area dedicata al mondo Xbox. La Digital Class sarà invece aperta a tutti gli studenti e insegnanti che vogliono provare una didattica multimediale e fare corsi digitali. Al primo piano si trova il Microsoft Technology Center per i professionisti, le imprese e le start-up che puntano sulla tecnologia per ampliare il proprio business. Infine il quinto piano con The Loft: un tetto su Milano per eventi esclusivi. Sabato 18 febbraio Microsoft House apre ai cittadini di Milano con 3 appuntamenti: la mattina la sfida genitori figli con FIFA su Xbox, il pomeriggio gli youtuber Mates parlano di gaming e la sera dalle 18.00 anteprima mondiale del gioco Halo Wars 2.