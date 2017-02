Con i Lecablocco fioriscono le prestazioni 0 febbraio 3, 2017

I Lecablocco Anpel per murature di tamponamento, esterne e interne, sono stati utilizzati per la costruzione di un complesso residenziale di pregio nel quartiere Trigoria di Roma. Il progetto riguarda in particolare l’attuazione del primo stralcio del piano urbanistico denominato Giardini di Trigoria, che nella sua totalità prevede la realizzazione di due comparti a destinazione residenziale. Progettato dall’architetto Riccardo Armezzani, il complesso residenziale è stato ideato prestando notevole attenzione all’equilibrio tra città e natura. Gli edifici sono valorizzati dalla presenza di corti aperte, giardini ed ampi spazi verdi curati che contribuiscono a disegnare il profilo di un quartiere capace di garantire un’ottima qualità della vita. Il complesso si distingue per le linee moderne ed eleganti dell’esterno, e gli spazi luminosi ed innovativi dell’interno. Gli appartamenti, di varie dimensioni, presentano i migliori comfort e soluzioni a basso impatto ambientale, rientrando in classe energetica A.

Le strutture in elevazione, a partire dal primo impalcato fino alle coperture, sono di tipo misto: colonne in acciaio con profilo He e setti in cemento armato esclusivamente per il vano scale, gli ascensori e gli angoli esterni delle sagome. Gli elementi orizzontali strutturali sono costituiti da solette piene in calcestruzzo armato, con ribassamenti in corrispondenza dei balconi e di alcuni bagni, e parapetti dei balconi curvilinei di tipo prefabbricato in cemento armato con ringhiere e vetri di completamento. Le pareti di tamponamento sia esterne sia interne sono in Lecablocco, blocchi in calcestruzzo vibrocompresso a base di argilla espansa Leca. I blocchi ANPEL sono stati scelti dal progettista in quanto i valori di trasmittanza termica e di abbattimento acustico certificati di questi elementi costruttivi permettono il soddisfacimento dei requisiti prestazionali imposti dalla normativa vigente.

Per le pareti perimetrali esterne è stato scelto il Lecablocco Bioclima Supertermico 36 da tamponamento, blocco multistrato in calcestruzzo di argilla espansa Leca e pannello isolante in polistirene espanso con grafite di spessore 10 cm, elemento costruttivo di spessore nominale 36 cm con il quale si realizza una parte intonacata con valore della trasmittanza termica di 0,29 W/m2K. Le pareti esterne sono rivestite internamente con pannelli prefiniti in cartongesso, quindi le superfici così realizzate sono state rasate e tinteggiate. Esternamente la muratura di tamponamento è stata finita con un rivestimento di grés porcellanato: al piano terra di colore grigio, ai piani superiori di colore chiaro (tendente al bianco) con alcuni intarsi color legno.

Internamente, le murature divisorie sono in Lecablocco Fonoisolante 25x20x25, che permette di raggiungere alte performance acustiche con una semplice parete monostrato (Rw=56,3 dB con intonaci tradizionali su entrambi i lati). Anche in questo caso, le murature sono state rivestite con pannelli prefiniti in cartongesso, rasati e tinteggiati, per uno spessore complessivo di circa 30 cm. Oltre alle prestazioni offerte dai Lecablocco, sono stati previsti altri accorgimenti progettuali per contribuire al raggiungimento degli elevati valori di isolamento acustico e termico voluti dalla committenza. Per esempio in tema di isolamento acustico, la stratigrafia orizzontale dei solai di separazione tra gli alloggi è stata studiata appositamente con tappeti anticalpestio e pannelli isolanti posti nei cavedi dei controsoffitti. Sul fronte dell’isolamento termico, invece, particolare attenzione è stata riservata alla soluzione dei ponti termici tra pilastri, solai e murature, che sono stati risolti con specifici materiali isolanti.