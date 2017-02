Laureati con BigMat

Premiati a Firenze, in occasione della terza edizione del BigMarket, i vincitori delle borse di studio post lauream e dei master on-line della 24 Ore Business School. Sono cinque le tesi di laurea che si sono aggiudicate le altrettante borse di studio BigMat, dedicate ai laureati delle facoltà di Architettura e Ingegneria di tutta Italia, autori di tesi sui sistemi costruttivi in legno per abitazioni residenziali.

Premiati per la minuziosa analisi dei processi progettuali, produttivi e costruttivi da un punto di vista economico, per lo sviluppo dei temi del “costruire nel costruito”, della rigenerazione urbana e della sostenibilità, i progetti vincitori sono stati selezionati e valutati da una commissione formata da Rocco Alfano, presidente di BigMat Italia, dall’esperto del legno Peter Erlacher, dall’ingegner Pierluigi Sabato, ufficio tecnico BigMat Italia e dall’architetto Eva Goldschimdt, progettista strutture in legno MatService, i quali hanno assegnato a ciascun vincitore: un premio in denaro e un master on-line con attestato “Project Management” 24 Ore Business School.

L’iniziativa delle borse di studio BigMat, giunta alla terza edizione, è dimostrazione dell’impegno del Gruppo BigMat nella formazione dei futuri architetti e nell’approfondimento delle tecniche di utilizzo del legno in ambito edilizio favorendo l’approccio degli studenti a questo importante materiale in ambito strutturale e architettonico. La cerimonia di premiazione delle borse di studio BigMat si è svolta a Firenze presso la Fortezza da Basso, durante la working dinner in occasione del BigMarket, evento esclusivo riservato a titolari e dipendenti dei Punti Vendita BigMat e ai partner convenzionati.

Di seguito i nomi dei cinque vincitori e relativi titoli delle tesi:

– Jacopo Corà, Università degli Studi di Padova. Tesi di laurea “Comportamento sismico di strutture multipiano in X-Lam: un metodo di progetto e la sua validazione”;

– Mauro Fiorentino, Università degli Studi di Parma. Tesi di laurea “Progettazione e analisi energetica di un padiglione temporaneo – confronto tra analisi in regime dinamico e stazionario del progetto Modulo Eco”;

– Rosa Viviana Giancola, Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti – Pescara. Tesi di laurea “Consolidamento delle strutture storiche”;

– Gaetano Natale, Università degli Studi di Napoli Federico II. Tesi di laurea “Nuovo plesso scolastico “Cintolese” – Monsummano Terme (Pt): progetto e valutazione economica”;

– Alessio Scarano, Politecnico di Torino. Tesi di laurea “Industrializzazione delle strutture intelaiate in legno: le pareti preassemblate”.