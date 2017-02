Italcementi rinfresca i marciapiedi e progetta il verde 0 febbraio 3, 2017

Le soluzioni sostenibili e high-tech di Italcementi per l’arredo urbano e la progettazione delle aree verdi saranno in mostra alla terza edizione di Myplant&Garden, il più importante Salone Internazionale dedicato al mondo della progettazione, del paesaggio, dell’edilizia e del verde in Italia, in programma dal 22 al 24 febbraio alla Fiera di Rho Milano. Protagonista della manifestazione è i.idro Drain (al Pad. 20 Stand 34), la soluzione drenante in calcestruzzo per pavimentazioni. È un prodotto le cui caratteristiche soddisfano le necessità di chi progetta e si occupa di garden design, florovivaismo e paesaggio. L’attenzione all’ambiente e al tema dell’acqua come risorsa da preservare, trova in i.idro Drain di Italcementi un prodotto specifico con una capacità drenante cento volte superiore a quella di un terreno naturale, garantendo in questo modo, il recupero dell’acqua in falda.

Quali sono i vantaggi per un progettista o per un’amministrazione comunale nell’utilizzo di i.idro Drain? Dal punto di vista funzionale le pavimentazioni in i.idro Drain offrono un sistema alternativo per la gestione delle acque meteoriche, favorendo il drenaggio naturale e l’invarianza idraulica. Dal punto di vista economico, invece, è possibile una riduzione dei costi di manutenzione, una maggiore durabilità, una minore incidenza del costi legati alla captazione e gestione delle acque meteoriche. Inoltre, le pavimentazioni in calcestruzzo, essendo per loro natura chiare, hanno maggiore luminosità rispetto all’asfalto dunque, soprattutto in ambiente urbano, consentono di ridurre le spese di illuminazione sia come costi di installazione (meno punti luce) che come gestione (lampade meno potenti): specialmente nelle grandi città tale scelta comporterebbe in poco tempo, significativi risparmi.

Un’ulteriore performance di i.idro Drain che sta riscuotendo sempre maggiori consensi da parte degli architetti e i florovivaisti, è la capacità di ridurre l’effetto “isola di calore”. Questa caratteristica, tipica delle superfici chiare o comunque riflettenti si definisce in termini tecnici Effetto Albedo, trova perfetta applicazione nella riduzione della cosiddetta “isola di calore”, tipico dei luoghi fortemente urbanizzati. Misurazioni empiriche in laboratorio hanno mostrato come una pavimentazione i.idro Drain riesca, in condizioni di insolazione diretta nel periodo estivo, ad abbassare anche di 30°C la temperatura superficiale rispetto a una pavimentazione in asfalto.

Attualmente nei progetti la scelta dei materiali è diventata un elemento qualificante, (green procurement) e iniziano a comparire criteri “green” sui materiali: i.idro Drain di Italcementi consente di rispondere a queste esigenze grazie alle sue caratteristiche e al possesso dell’EPD (Dichiarazione ambientale di prodotto), ovvero un documento di tracciabilità dei contenuti e degli impatti ambientali del prodotto. Il prodotto è stato utilizzato da progettisti e amministrazioni per la realizzazioni di aree di sosta, ciclovie e di aree verdi. Nel 2016 sono stati realizzati oltre 150.000 mq di pavimentazioni di vario tipo in i.idro Drain, con l’obiettivo di preservare il ciclo naturale dell’acqua.

