Nasce il primo showroom Habimat del Trentino 0 febbraio 17, 2017

BigMat Carini Edilizia ha inaugurato presso il centro commerciale Leno Center di Rovereto (Trento) il nuovo showroom dedicato alle finiture d’interni. «Siamo orgogliosi di essere stati i primi a realizzare uno showroom Habimat in Trentino Alto Adige, e siamo veramente fieri della nostra insegna», dice Alessandro Carini, titolare di BigMat Carini Edilizia.

Un nuovo showroom dedicato al mondo delle finiture e dell’interior design, sviluppato su una superficie di 130 mq e che vede all’opera una squadra di quattro persone pronte a offrire al pubblico di progettisti, architetti, designer, arredatori e utenti privati un servizio a 360 gradi, dalla consulenza iniziale al supporto in fase di posa, fino all’assistenza post vendita. Rivestimenti per superfici interne ed esterne, come piastrelle, resine e legno, elementi per l’arredobagno, sanitari e rubinetteria; una vasta selezione di prodotti e marchi per progettare gli ambienti di casa seguendo i trend del momento grazie alla competenza e al know-how dello staff dello showroom, «dallo studio coordinato nella scelta di materiali, superfici, colori, non più visti solo come la somma di elementi slegati ma pensati in una progettualità coordinata dell’ambiente. Così, ad esempio, per quanto riguarda l’ambiente bagno la nostra offerta coinvolge l’intero progetto, dai sanitari agli accessori» sottolinea Alessandro Carini.

Il nuovo Habimat Carini vuole essere un punto di riferimento non solo per gli addetti del settore ma anche per il grande pubblico per il quale saranno previsti diversi momenti formativi e appuntamenti, in collaborazione con i marchi partner, sui temi più attuali e in materia di manutenzione delle abitazioni. «Il panorama trentino non si discosta da quello nazionale, per il 2017, in termini di volumi di vendita non si prevede un forte incremento. Ciononostante la nostra azienda ha consolidato la propria presenza sul mercato in maniera palesemente anticiclica. Abbiamo quindi un approccio certamente attento, ma nel contempo fiducioso nel futuro», aggiunge il titolare dello showroom.

La nuova apertura a Rovereto ha per il titolare un valore strategico evidente: «Ci permette di ampliare il nostro bacino di utenza in una zona limitrofa a quella dell’Alto Garda in un’area in cui peraltro il mondo dei professionisti del settore (imprese, immobiliari, ecc.) già ci conosce».Una scelta ben precisa quella di allargare l’orizzonte del proprio pubblico di riferimento: «Abbiamo valutato che per il pubblico a cui ci rivolgiamo – spiega Carini – la posizione all’interno di un centro commerciale permette di dare visibilità alla nostra insegna, comunicando a un pubblico che generalmente è lontano dalla distribuzione professionale e specializzata di cui facciamo parte. Provare a mettere a disposizione le nostre competenze professionali parlando un linguaggio meno tecnico ed esponendo in vetrina i nostri prodotti con un nuovo layout a fianco di negozi di abbigliamento e calzature, è senza dubbio una sfida interessante».

Una sfida condivisa con il Gruppo: «Facciamo parte di BigMat da marzo 2016 – sottolinea Alessandro Carini –, e durante l’anno abbiamo avuto conferma di quanto ci riconosciamo nella sua filosofia, e perciò è stato per noi naturale condividere con lo staff HABIMAT, fin dal principio, l’ideazione e la progettazione di questa nuova apertura. Così come per la distribuzione di materiali e attrezzature per costruire e ristrutturare, anche lo showroom di finiture d’interni necessita di una visione nazionale/internazionale, di una finestra sempre aperta sulle novità dell’architettura e del design e di un confronto e un supporto sulle tematiche tecniche ed estetiche offerte dal Gruppo. Tutto questo, naturalmente, unito alla forza della nostra squadra, alle esperienze dei singoli e al radicamento sul territorio della nostra famiglia».