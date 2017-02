Farberg: diamo forma al colore 0 febbraio 21, 2017

Dare forma al colore è la missione di Farberg, distributore dedicato esclusivamente alla crescita e alla realizzazione degli imbianchini professionisti, con sede a Ciserano, in provincia di Bergamo.

Fondata nel secondo dopoguerra dal Angelo Albani,l’attività è proseguita con i figli Bruno e Luigi, che negli anni Settanta hanno aperto una piccola fabbrica di pitture e rivestimenti murali, la Colorplast Italiana. Infine, nel dicembre del 1996, Paolo Albani e il fratello Andrea hanno dato vita al colorificio Italcolor, centro di distribuzione specializzato nel settore del colore in edilizia, diventata nel 2016 Farberg.

Con una presenza storica sul territorio, la rivendita si è completamente rinnovata, aprendo uno showroom di 300 metri quadri e una gamma di prodotti molto vasta, che arriva a contare oltre 7mila prodotti a magazzino: pitture per interni ed esterni; smalti e vernici; decorativi; isolamento termico a cappotto; pavimenti in legno, laminati e pvc; tappezzeria e carta da parati; vernici, pitture ed intonaci naturali; pavimenti in resina; vernici industriali; vernici ignifughe e intumescenti; attrezzature e utensili; prodotti speciali.

Per avere successo in un mercato sempre più competitivo però non basta avere i prodotti giusti. Per questo Farberg supporta i suoi clienti professionali con corsi di formazione, strumenti di gestione aziendale e comunicazione, progettazione gratuita del colore. Tra i servizi ci sono anche sessioni di massofisioterapia specifica per le problematiche fisiche tipiche degli imbianchini.

Un attività a 360 gradi nel mondo del colore che conta anche sulla professionalità dei produttori. «Il supporto dell’impresa produttrice è l’elemento che fa la differenza tra crescere, anche in periodo di crisi, o perdere terreno anno dopo anno. Supporto significa soprattutto assistenza tecnica, assistenza commerciale e condivisione di un progetto. Un progetto di crescita,

appunto», spiega il titolare Paolo Albani. Come quello avviato con CAP Arreghini, azienda storica di Portogruaro (Venezia) specializzata in prodotti vernicianti. «Con CAP Arreghini abbiamo un rapporto molto stretto di collaborazione, che va oltre l’acquisto dei prodotti. Siamo molto simili perché facciamo della qualità, e non del prezzo, la nostra mission. Siamo due aziende famigliari che puntano a coltivare il rapporto con i clienti, coinvolgendoli in corsi formativi e aggiornamenti tecnici».