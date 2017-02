Un’Eclisse di novità al Bau 0 febbraio 1, 2017

Si è chiusa pochi giorni fa l’edizione dei record di Bau 2017, fiera che si conferma sempre più internazionale e che per la prima volta ha visto la partecipazione di oltre 80 mila visitatori esteri su oltre 250 mila totali. Un appuntamento irrinunciabile anche per Eclisse che in questa occasione si è presentata con uno stand completamente rinnovato di oltre 120 metri quadri. Uno spazio dal forte impatto tecnologico, articolato in quattro strutture dinamiche con video wall e area hospitality centrale. Uno stand innovativo che rispecchia la vocazione tecnologica dell’azienda di ricerca maniacale della perfezione, di cura del dettaglio e di miglioramento continuo del prodotto. Per la prima volta, tutti i prodotti sono stati esposti nella loro versione grezza. Una scelta motivata dalla volontà di offrire al visitatore l’opportunità di toccare con mano le caratteristiche esclusive dei sistemi Eclisse e cogliere le ragioni per cui tali accorgimenti diventano fondamentali anche nella resa estetica finale. “Vediamo Oltre”, payoff aziendale, rappresenta pertanto la sintesi dell’impegno nei confronti del cliente di guardare sempre al futuro e alle nuove tecnologie.

Eclisse – Prodotti esposti

A Bau 2017 Eclisse ha presentato una selezione della gamma di controtelai per porte scorrevoli con stipiti: Eclisse Unico, il modello più versatile della gamma, ideale per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni e Eclisse Luce, sistema studiato per permettere il passaggio di cablaggi elettrici e avere vicino al foro porta punti luce ed interruttori. Presente inoltre Eclisse Syntesis Collection, linea di soluzioni dedicata al minimalismo: dai sistemi per porte scorrevoli privi di finiture esterne, porte a battente filo muro, vani tecnici e battiscopa filo muro. Un insieme di prodotti che si caratterizza per integrarsi perfettamente nella parete, senza interruzioni, e dare la massima libertà creativa in fase di progettazione. Tutti i dettagli tecnici sono studiati per facilitare la posa e ottenere un risultato finale impeccabile in modo tale che tutte le finiture risultino perfettamente integrate nella parete.

Leggi tutte le notizie su E C L I S S E