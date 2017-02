Cinque consigli per trovare lavoro nel 2017 0 febbraio 4, 2017

Dopo la pubblicazione dei dati relativi alla disoccupazione giovanile in Italia, che ha superato la soglia “psicologica” del 40%, è ancora più forte la preoccupazione tra i giovani per il proprio futuro nel Bel Paese. Per vincere la crisi Chiara Grosso, presidente e Ceo di FourStars, società accreditata dal Ministero del Lavoro e specializzata nei tirocini formativi, rivela i 5 consigli per trovare lavoro nel 2017 nonostante le difficoltà. “L’era del tutto è dovuto non esiste più, né quella del posto fisso – spiega Grosso -, possiamo vedere però questa situazione in positivo, come opportunità per fare esperienze diverse, mettersi in gioco, non avere paura di perdere un lavoro e trovarne un altro, potendosi reinventare senza timore. Per fare questo, in primis, consiglio di potenziare la conoscenza delle lingue straniere. Essere in grado di parlare in inglese in maniera fluente è davvero fondamentale, ma è altresì importante avere la capacità di parlare una terza lingua. Molto importante è anche cominciare a svolgere degli stage sin dal primo anno di università, per presentarsi ai futuri colloqui con un background lavorativo già solido e appetibile agli occhi dei recruiter”. Ma tutto questo non basta, servono anche altre qualità ed esperienze per avere maggiori probabilità di trovare lavoro nel corso del 2017: “Sarà importante anche lavorare su se stessi, concentrandosi su alcune delle soft skills più importanti come l’adattabilità, la capacità relazionale e la flessibilità, che faciliteranno non di poco l’ingresso nel mondo del lavoro. Altro aspetto fondamentale sono le esperienze all’estero, vissuti in grado di arricchire moltissimo il bagaglio culturale e lavorativo del candidato, ad esempio in paesi come gli Usa, la Cina e la Gran Bretagna. L’ultimo dei miei 5 consigli, che mi sento di dare ai giovani per trovare lavoro nel 2017, è un motto: esigere, ma non pretendere – conclude Chiara Grosso – Una buona filosofia di vita per centrare gli obbiettivi che si sono prefissati per il loro futuro”.