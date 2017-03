Colorificio San Marco fa 80 e premia i lavoratori 0 febbraio 28, 2017

Era il 1937 quando Pietro Tamburini allestì un magazzino di terre colorate vicino alla stazione ferroviaria di Treviso. Trascorsi 80 anni sempre sotto la guida della famiglia Tamburini-Geremia, ora giunta alla quarta generazione di imprenditori, Colorificio San Marco S.p.A., azienda capogruppo del San Marco Group, ha deciso di celebrare questo importante traguardo firmando con i propri dipendenti un nuovo accordo sindacale che premia la partecipazione alla crescita aziendale con premi individuali fino a 4.500 euro, con bonus welfare e con un orario di lavoro sempre più flessibile. Oggi l’azienda con sede principale a Marcon (VE), forte di un fatturato che ha superato i 70 milioni di euro, è leader italiana nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale. Conta 10 stabilimenti produttivi ed esporta in oltre 100 Paesi nel mondo, puntando a crescere ancora. “In 80 anni di storia – spiega Pietro Geremia, Vice Presidente Sales & Marketing di Colorificio San Marco – abbiamo costruito un gruppo affiatato di aziende perfettamente integrate, che oggi rappresentano una realtà internazionale leader del settore con prodotti riconosciuti per qualità e affidabilità. I risultati raggiunti ci spingono a fissare nuovi traguardi, mantenendo intatti i nostri valori: qualità e innovazione, sviluppo sostenibile e attenzione per le persone”. Il nuovo accordo sindacale, firmato lo scorso 24 gennaio, conferma l’impegno dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti, con un premio di partecipazione cresciuto del 15% rispetto al 2016, fino a un massimo di 4.500 €. “Il nuovo accordo introduce strumenti innovativi volti a rafforzare il modello partecipativo – commenta Mariluce Geremia, Vice Presidente e Responsabile Risorse Umane Colorificio San Marco – e conferma la nostra volontà di individuare le aree di miglioramento e di valorizzare esperienza e polivalenza dei nostri dipendenti, premiando il contributo individuale di ognuno”.

“Le relazioni sindacali/industriali all’interno dell’azienda sono positive e propositive – aggiunge Massimo Meneghetti, Femca Cisl Venezia – e negli anni hanno prodotto accordi innovativi e di alto spessore sugli aspetti gestionali e occupazionali, che hanno contribuito in modo sostanziale alla crescita di Colorificio San Marco. Il sistema welfare istituito per tutti i dipendenti è all’avanguardia, ottenendo in passato numerosi riconoscimenti e quest’anno, in occasione degli 80 anni e del rinnovo dell’accordo, prevedrà anche un ulteriore bonus individuale di 160 euro e la possibilità per il dipendente di avere l’assistenza sanitaria gratuita e interamente pagata dall’impresa, nel caso si raggiungesse una certa soglia di conversione del premio in flexible benefit”. Con il nuovo accordo Colorificio San Marco premia anche la flessibilità, per affrontare al meglio l’andamento delle commesse di produzione: i lavoratori potranno smaltire le ore accumulate in periodi di scarsa attività, le prestazioni oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con una maggiorazione fino al 70% e corrisposte nel mese di competenza. Oltre al pacchetto welfare, Colorificio San Marco punta molto sulla responsabilità sociale dell’impresa nel miglioramento delle condizioni di vita dei propri lavoratori: tra le tante iniziative proposte appartamenti al mare di cui possono fruire gratuitamente i dipendenti durante i periodi di vacanza, un piano stage retribuito per i figli e l’innovativo Progetto Academy in cui confluiranno sia tutte le attività di formazione aziendale della San Marco University, sia quelle di aggiornamento personale autogestite dai dipendenti in uno spazio messo a disposizione dall’azienda, le cui ore di formazione concorreranno al conseguimento del premio di partecipazione. Da piccola bottega a gruppo internazionale forte di 80 anni di storia e in continua espansione, la famiglia Geremia conferma la propria volontà di investire sull’azienda a partire dai propri lavoratori, mantenendo intatti i valori che ne hanno decretato il successo.