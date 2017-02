Cambielli Edilfriuli, nuove aperture in Liguria e Toscana 0 febbraio 20, 2017

Cambielli Edilfriuli, distributore associato Angaisa, ha aperto due nuove filiali a Ventimiglia e Firenze che diventeranno un punto di riferimento non solo per Liguria e Toscana, ma anche per l’intera area della dorsale tirrenica. La struttura ligure, oltre a possedere dimensioni significative con oltre 2.000 mq di scoperto e quasi 2.300 di coperto, disporrà a breve di una showroom, attualmente in fase di ultimazione. Per la prima volta in questa zona d’Italia, un’azienda di distribuzione idrotermosanitaria è presente in maniera importante con un assortimento di prodotti e servizi di formazione dedicati a tutti professionisti del settore ITS (idrotermosanitario). La posizione inoltre appare strategica per servire il territorio monegasco e della Costa Azzurra che sempre più spesso si appoggia ai qualificati professionisti italiani, per servire un bacino stimato di 600.000 abitanti. Per quanto concerne invece il nuovo punto vendita Cambielli Edilfriuli di Firenze, questo dispone di una superficie complessiva di 610 mq, di cui oltre 500 riservati a magazzino. Insomma, un nuovo punto di riferimento per i professionisti del settore idrotermosanitario, in cui trovare tutto l’assortimento ed i servizi offerti dal Gruppo.

Gli indirizzi delle nuove filiali:

Filiale di Ventimiglia

Via Maneira 8 – Fraz. Bevera

18039 Ventimiglia IM

Tel. 0184 210252

Filiale di Firenze

Via V. Locchi 112

50141 Firenze FI

Tel. 055 4472027