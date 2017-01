Perché non perdere il secondo numero di YouBuild 0 gennaio 20, 2017

Il secondo numero di YouBuild è pronto. Rivolto agli operatori del mondo delle costruzioni e, in particolare, a quelli che interpretano l’edilizia in chiave sostenibile, il periodico edito da Virginia Gambino Editore conferma la sua vocazione: essere utile a chi nei cantieri ci lavora. Il trimestrale diretto dall’architetto Lucia Corti, d’altra parte, ha un grande formato proprio perché sottolinea la sua vena utilitaristica con immagini, grafici, planimetrie.

Gli argomenti presenti sul secondo numero confermano questa vocazione e, anzi, accentuano il focus per essere ancora più vicini al mercato reale delle costruzioni green. A partire dai problemi che deve affrontare chi gestisce un piccolo studio professionale: quanto costa, davvero? Come calcolare compensi che siano commisurati con gli oneri da sostenere? Sempre di carattere più generale, ma di grande curiosità, è l’articolo dedicato agli enti di controllo, CasaClima e Gbc Italia: un serrato confronto mette per la prima volta faccia a faccia i criteri per valutare la sostenibilità di un edificio.

Un altro argomento ampiamente affrontato è quello della ventilazione meccanica. A partire dalla testimonianza di un’azienda leader, come Zehnder. E sotto la lente di un tecnico sono finite anche le strade da percorrere per un intervento di installazione di Vmc a regola d’arte. A proposito di aria: altri articoli si occupano della climatizzazione equilibrata in ambienti chiusi e di come scegliere le tecnologie da adottare. Inoltre, chi lavora in cantiere leggerà con attenzione l’articolo su ponteggi e sicurezza, tallone d’Achille di qualche impresa.

Anche in questo numero di YouBuild non mancano le case history, per verificare sul campo l’applicazione di materiali e tecnologie costruttive o di riqualificazione compatibili con l’ambiente. In tutto il mondo. È il caso della ristrutturazione degli uffici di Ing Direct a Madrid, dell’Hotel Gitshber in Alto Adige, della realizzazione degli shopping district a Milano e in Cina, di una palazzina a Mestre e di nuovi edifici a Fossano: in tutte le storie raccontate i professionisti delle costruzioni troveranno spunti interessanti per il proprio lavoro. E non è tutto… L’unica cosa da fare, insomma, è abbonarsi subito.