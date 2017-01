Wienerberger, il laterizio basso per alte prestazioni 0 gennaio 26, 2017

Si chiama Porotherm Bio Plan 30 T-0,09 ed è la novità ad alte prestazioni Wienerberger, in soli 30 centimetri di spessore, per i sistemi a cappotto. In anteprima a Klimahouse, il nuovo laterizio rettificato della famiglia Bio Plan, che migliora di oltre il 30% le prestazioni degli involucri con sistema a cappotto. Il nuovo componente dell’avanguardistica famiglia Porotherm Bio Plan T-0,09 è stato sviluppato dal più grande produttore mondiale di laterizi per rispondere alle più impellenti esigenze del settore delle costruzioni, in particolare in materia di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, due temi da sempre al centro della ricerca di Wienerberger.

A differenza dei blocchi da 38 e 45 cm di spessore, soluzioni pensate per realizzare edifici a energia quasi zero con murature monostrato, Porotherm Bio Plan 30 T-0, 09 è stato sviluppato da Wienerberger per migliorare le prestazioni degli involucri in muratura abbinati ai sistemi a cappotto. Utilizzando il nuovo elemento della famiglia Bio Plan 30 T-0,9 nella realizzazione della muratura si può infatti ottenere un incremento di oltre il 30% della prestazione termica – a parità di spessore del cappotto – rispetto a un classico blocco modulare montato con malta tradizionale.

Prestazioni energetiche e termiche eccellenti, dovute a una trasmittanza U pari a 0,28 W/m²K e a una conducibilità termica λ di appena 0,09 W/mK, che possono essere ulteriormente migliorate abbinando Porotherm Bio Plan 30 T-09 a Porotherm Revolution, il cappotto in laterizio firmato Wienerberger che unisce in un unico prodotto i vantaggi di materiali isolanti quali lana di roccia o perlite con quelli del laterizio. L’applicazione congiunta delle due soluzioni di Wienerberger consente di ottenere una trasmittanza U pari a 0,18 W/m²K e al tempo stesso garantire una maggiore traspirabilità della parete.

Non solo vantaggi energetici ma anche riduzione degli ingombri del sistema murario: grazie alla sua elevata prestazione Porotherm Bio Plan 30 T-09 consente di ridurre lo spessore del cappotto. A parità di prestazione termica, infatti, è possibile ridurre sostanzialmente lo spessore del cappotto. Passando da un blocco modulare a Porotherm Bio Plan 30 T-0,9 ad esempio, lo spessore di un comune cappotto in EPS passa da 18 a 10 cm con una conseguente maggior facilità di posa e un minor spessore totale del pacchetto murario. Grazie alla combinazione della tecnologia della rettifica a quella dei setti sottili è infatti possibile realizzare giunti di malta di appena 1 mm, eliminando completamente i ponti termici e riducendo i tempi di posa in cantiere. Oltre a questi vantaggi, l’ultimo nato della famiglia Porotherm Bio Plan 30 T-0,9 di Wienerberger si contraddistingue anche per le sue brillanti prestazioni di sfasamento dell’onda termica conferite dalla sua cospicua massa superficiale del blocco, pari a 266 kg/m2, la cui inerzia permette di smorzare i picchi della temperatura esterna, mantenendo all’interno dell’edificio temperature costanti, per il massimo comfort anche in regime estivo.

Leggi tutte le notizie su W I E N E R B E R G E R