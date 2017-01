Sonnen premiata come energia del futuro 0 gennaio 31, 2017

Il gruppo sonnen è la prima azienda tedesca ad aggiudicarsi il premio Zayed Future Energy Prize con la dotazione di 1,5 milioni di dollari nella categoria “Piccole e medie imprese”. Sonnen ha ottenuto uno dei massimi riconoscimenti al mondo per particolari innovazioni nel settore dell’energia. In occasione dell’apertura del World Future Energy Summit di Abu Dhabi, Christoph Ostermann, ceo di sonnen, ha ritirato il premio “Per la nostra giovane impresa è un altissimo riconoscimento ricevere quello che consideriamo l’Oscar nel settore dell’energia”. Questo dimostra che è stato riconosciuto l’impegno della nostra azienda per un futuro energetico pulito e sostenibile nonché la nostra forza innovatrice ai massimi livelli internazionali”, ha dichiarato Ostermann. Il Zayed Future Energy Prize viene conferito dal 2008. Per la Germania, fino a questo momento, hanno ricevuto questo premio la Siemens nella categoria “Grandi imprese” e la Fraunhofer ISE nella categoria “Organizzazioni non governative”. La giuria internazionale presieduta dall’ex presidente islandese Grimsson ha scelto sonnen quale azienda vincitrice selezionandola tra numerose aziende internazionali altamente innovative. Il premio è stato consegnato dallo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi. Solo lo scorso anno sonnen aveva già ricevuto molteplici riconoscimenti per la sua rapida crescita ed era stata selezionata dal MIT di Boston come una delle 50 imprese più innovative al mondo.