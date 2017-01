Il nuovo vestito Fassi, taglia “www” 0 gennaio 25, 2017

Il sito web fassi.com ha un motore più performante. Sono state realizzate tutte le modifiche necessarie per l’aggiornamento del suo framework e ora potete apprezzarne l’efficacia attraverso una migliore navigazione online. Questo rinnovamento è stato compiuto aggiornando il CMS “Content management system” con evidenti vantaggi nella consultazione delle pagine che ora sono di caricamento più veloce anche grazie ad uno snellimento complessivo delle funzionalità del template. Come già precedentemente, quest’ultima versione del sito fassi.com è “full responsive” per consentire il suo ottimale utilizzo su smartphone. Si è lavorato quindi per mantenere la caratteristica “mobile-friendly” del sito in modo da seguire gli standard di performance consigliati da Google. Nella visualizzazione su smartphone il menu del sito è stato riprogettato per consentirne una fruibilità migliore da dispositivi portatili. In questa nuova versione del sito fassi.com i comunicati redazionali, le news riguardanti l’azienda e quelle relative alle sponsorizzazioni sono posizionate con una visualizzazione nuova, somigliante a quella tipica dei blog. Molta attenzione è stata data al componente dei contatti, completamente rivisto dal punto di vista del layout per permettere un più facile utilizzo da parte degli utenti. Le informazioni si possono condividere sui principali social network attraverso un semplice click dei bottoni che si trovano in fondo alle pagine. Il risultato è ottimizzato per ottenere una corretta visualizzazione nel layout di share di Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ e Tumblr. È stata integrata la tecnologia dei “microdata” per avere riscontri un più esaustivi sulla “Serp” di Google.