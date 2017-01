Tornano a salire i permessi per costruire 0 gennaio 23, 2017

Il 2017 sarà (finalmente) l’anno della ripresa per l’edilizia? Segnali positivi arrivano dalle ultime stime Istat, che nel primo semestre del 2016 hanno un rilevato un buon movimento nel comportato residenziale: infatti, nel primo semestre, il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati è tornato a superare la soglia delle 10 mila unità, raggiungendo quasi le 11,5 mila nel secondo. Il tutto nonostante si continui a constatare una contenuta contrazione (-1,1%) rispetto al primo semestre del 2015. Più marcato è il miglioramento semestrale registrato in termici di superficie utile abitabile (+4%). Invece, l’edilizia non residenziale arranca in maniera sensibile, segnando una riduzione dei volumi dell’8,3%. Dopo il calo verticale nel numero di abitazioni registrata per i nuovi fabbricati residenziali nel primo trimestre 2016 (‑6,2%), il parziale recupero conseguito nel secondo trimestre 2016 (+4,0%) rappresenta la prima variazione positiva dopo 5 anni di continue flessioni tendenziali. In termini di superficie utile, la contenuta flessione tendenziale nel primo trimestre (-1,3%) è sopravanzata dall’ampia crescita nel secondo (+9,1%), anch’esso primo dato positivo dopo 5 anni. Dopo la fase di forte espansione registrata, in media, nel 2015, l’edilizia non residenziale torna ad essere caratterizzata da un marcata contrazione tendenziale nel primo trimestre 2016 (-9,2%) che si ridimensiona solo in parte nel secondo (-7,5%).