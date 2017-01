Mapei al Bau, a Monaco dal 16 al 21 gennaio 0 gennaio 16, 2017

A Monaco, dal 16 al 21 gennaio, si svolge la biennale internazionale Bau, dedicata all’architettura, ai materiali e ai sistemi di costruzioni: Mapei, insieme alla consociata tedesca del Gruppo, partecipa con diverse novità per gli operatori dell’edilizia. Presso lo spazio espositivo, Stand 502-Hall B6, saranno presentati i prodotti e i sistemi per piastrelle e pietre naturali, resilienti, tessili e parquet, materiali da costruzione, additivi per calcestruzzi e sigillanti per coperture. I visitatori potranno scoprire di più su primers, sigillanti, prodotti per la protezione delle superfici, malte adesive e fugature. Qui Mapei ripropone le novità presentate al Domotex per la posa di pavimenti in LVT (Luxury Vinyl Tiles): Ultrabond Eco MS 4 LVT, Mapesonic 4 LVT (vincitori entrambi del premio Innovations@Domotex 2017) e Planiprep Remove 4 LVT.

L’adesivo monocomponente a base di polimeri sililati, Ultrabond Eco MS 4 LVT, migliora la stabilità dimensionale del rivestimento grazie alla sua resistenza al taglio. Per le sue caratteristiche di adesione e resistenza al taglio, l’adesivo Ultrabond Eco MS 4 LVT può essere utilizzato in ambienti privati, pubblici, e commerciali ad elevato carico, sia statico sia dinamico, o in ambienti industriali ad elevato traffico, come ospedali, centri commerciali, aeroporti e ambienti industriali. Inoltre può essere utilizzato per pavimentazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche come quelle causate da carrelli elevatori o montacarichi. Ultrabond Eco MS 4 LVT è indicato per la posa di pavimenti in PVC di ogni tipo, tessili, poliolefine e linoleum. Infine può essere utilizzato in ambienti esposti all’acqua, come le aree di ingresso di locali pubblici o ambienti umidi come bagni o docce.

Il materassino fonoassorbente Mapesonic 4 LVT misura solo 1,5 mm ed è altamente resistente alla compressione (1968 kPA). Si compone di uno strato isolante e una rete in fibra di vetro che ne garantisce la stabilità dimensionale. Il sistema fonoassorbente Mapesonic 4 LVT previene la propagazione dei rumori da calpestio se utilizzato al di sotto di LVT. In combinazione con adesivi in dispersione acquosa, Mapesonic 4 LVT è utilizzabile per l’utilizzo sotto pavimentazioni LVT. È particolarmente indicato negli interventi di ristrutturazione o riqualificazione di edifici esistenti, è il caso ad esempio di hotel, appartamenti, uffici, scuole, case di riposo. Mapesonic 4 LVT migliora l’acustica dell’ambiente portando l’isolamento da calpestio fino a 16 dB, senza la necessità di rimuovere la pavimentazione o il massetto esistenti.

Sono presenti anche le novità dedicate alla posa di pavimenti tessili come l’adesivo Ultrabond Eco TX 3, caratterizzato da un elevato e rapidissimo tack iniziale, e Ultrabond Eco 195, l’adesivo a basso odore e a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC) per la posa di moquette, con elevata resistenza al taglio, quindi particolarmente indicato per incollare pavimentazioni in agugliato senza rischi di ritiri e aperture delle giunte. Mentre nel campo degli adesivi per resilienti Ultrabond Eco VS30, l’adesivo versatile per PVC, linoleum e moquette. Caratterizzato da elevata resistenza al taglio, sviluppa velocemente un elevata forza adesiva. Inoltre, come al Domotex, viene riproposta anche al BAU la resina silicato-uretanica bicomponente a rapido indurimento, indicata per la sigillatura di crepe e giunti nei massetti e piccole riparazioni, Eporip SCR.

Per quanto riguarda i prodotti per la posa del parquet Mapei ripropone Ultrabond Eco S968 1K, vincitore del premio Innovations@Domotex 2015. Resistente al taglio è indicato per la posa di tutte le tipologie di parquet, parquet solido compreso. Perfetto per la posa di grandi formati e disegni, come la posa a spina di pesce. Completamente esente da solventi, Ultrabond Eco S968 1K è certificato Emicode EC1 R Plus dal GEV per la bassissima emissione di sostanze organiche volatili VOC in fase di miscelazione e Blauer Engel. Nella famiglia degli adesivi Ultrabond, Ultrabond Eco P909 2K è invece l’adesivo bicomponente poliuretanico rapido per la posa di tutti i tipi di parquet.

Nel settore delle vernici colorate per il parquet Mapei propone Ultracoat Oil Color disponibile in 7 colori. A distanza di 16 ore il parquet rifinito con Ultracoat Oil Color può essere trattato con un ulteriore prodotto di manutenzione. Mapei presenta inoltre un’innovativa variante per il trattamento delle superfici attraverso l’applicazione di uno strato di vernice sul parquet rifinito con l’olio colorato. Ciò fornisce contemporaneamente al parquet quella superfice lucida e l’elevata protezione tipica delle vernici bicomponenti. Ultracoat High Traffic è la vernice all’acqua 100% poliuretanica con elevata resistenza all’usura ed all’abrasione, per pavimenti in legno. Questa vernice conferisce al parquet un effetto “legno naturale” (0 gloss). Ultracoat Traffic MT appartiene alla famiglia delle vernici Mapei. Si tratta di una vernice all’acqua bicomponente acrilica poliuretanica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Ultracoat Traffic MT può vantare ottime caratteristiche di resistenza all’abrasione e all’usura, nonché buona resistenza alle tracce di suole in gomma. Indicato per la protezione pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare, ad uso civile e commerciale, anche sottoposti a traffico pedonale medio alto. Ultracoat Traffic MT ravviva notevolmente la colorazione del parquet senza manifestare nel tempo fenomeni di ingiallimento.

Nell’ambito dei prodotti per la pulizia, manutenzione e cura del parquet Mapei propone Ultracoat Cleaner, detergente igienizzante non aggressivo per la pulizia profonda del parquet allo stato puro e per la pulizia quotidiana se diluito con acqua; Ultracoat Remover Plus, detergente per la rimozione di vecchie cere e sporco resistente; Ultracoat Polish Anti Slip, protettivo antiscivolo; Ultracoat Polish Matt, protettivo antiusura e antimacchia. L’innovativa attrezzatura Mapei Spray Mop è stata studiata sia per la pulizia veloce ed efficace degli ambienti domestici, sia per interventi di manutenzione straordinaria come la rimozione della vecchia cera e applicazione della nuova.

In occasione del BAU Mapei presenta la cartella colori Set the Mood per le fughe e i sigillanti: 50 colori, oltre alla versione trasparente, raccolti in 5 collezioni diverse: Serene, Traditional, Natural, Romance e Glamour per facilitare la scelta del progettista e cliente finale. 5 collezioni che, in accordo con le tendenze più attuali delle piastrelle, rispondono a tutte le esigenze del progettista e del posatore e permettono di ricreare l’atmosfera ideale in tutti gli ambienti.

Sempre nell’ambito dei prodotti per ceramica, Mapei espone la gamma Ultralite: la famiglia di adesivi alleggeriti per la posa di ceramica, mosaico, pietre naturali e gres porcellanato sottile. Meno faticosi da applicare grazie alla formula con sfere di vetro che ne agevolano la spatolabilità, gli adesivi Ultralite, presentano eccellenti caratteristiche di bagnatura del retro della piastrella. Gli adesivi Ultralite, oltre ad avere una resa fino all’80% maggiore rispetto ad adesivi di pari classificazione, contribuiscono all’ottenimento di crediti Leed, per progetti sostenibili.

Particolare attenzione viene data ai livellanti ai quali si aggiunge Planex Maxi, livellante universale per spazi interni ed esterni, disponibile a breve. Planex Maxi riempie e livella massetti cementizi e in calcestruzzo oppure massetti a base di solfato di calcio (esclusivamente negli ambienti interni), con uno spessore da 3 a 30 mm. Grazia alla formula a base di speciali cementi idratanti, sabbie selezionate e additivi studiati nei laboratori di Ricerca & Sviluppo Mapei, Planex Maxi è un livellante fluido, semplice da lavorare e a ritiro compensato con un’ottima adesione al substrato. Può essere applicato sotto piastrelle ceramiche e pietre naturali sottoposte a intenso traffico e massetti riscaldati e non. Novoplan Maxi è un altro speciale autolivellante con eccellenti caratteristiche di conducibilità termica per sistemi di riscaldamento a pavimento compatti e altamente conduttivi e sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua sottili. La malta pronta all’uso a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) Mapecem Pronto ha una nuova e migliorata formula. Indicata per realizzare massetti aderenti e massetti galleggianti negli ambienti sia interni sia esterni che hanno bisogno di asciugarsi in fretta in modo per poter posare rapidamente parquet, PVC, linoleum, piastrelle ceramiche, pietre naturali e sintetiche, tessili.

Tra i prodotti presentati anche impermeabilizzanti innovativi e altamente performanti come Mapelastic Turbo, la malta cementizia bicompontente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, per l’impermeabilizzazione di terrazzi e balconi. Altri prodotti per impermeabilizzare, dedicati alle costruzioni in sotterraneo, opere interrate e gallerie, sono Mapeplan System, manti sintetici impermeabilizzanti, e Mapethene SA, membrana bituminosa autoadesiva, idonea alla posa con basse temperature fino a -5°C. Mapecoat I 620 W, è la resina epossidica bicomponente idrodispersa, idrorepellente per la protezione delle superfici in aree sottoquota come garage, cantine, seminterrati ecc.

Mapei propone anche i prodotti della linea Mape-Antique, completamente esenti da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, ideale per consolidare, risanare, deumidificare e intonacare edifici in muratura esistenti, anche di pregio storico e artistico sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio. Tra i prodotti per la rasatura, Mapei propone Planitop Rasa&Ripara R4, malta cementizia tissotropica, fibrorinforzata di classe R4 per la riparazione e la rasatura del calcestruzzo. Il Bau rappresenta l’occasione per tutti i visitatori di scoprire le novità e conoscere l’esperienza di Mapei nell’edilizia, testimoniata da cantiere e referenze in tutto il mondo.