Così si costruisce il futuro del design 0 gennaio 23, 2017

Nobili Rubinetterie, azienda specializzata nella produzione di rubinetteria da bagno e da cucina, ha stretto una partnership nell’area placement con l’Università IAAD (Istituto d’arte applicata e design di Torino), polo europeo dell’alta formazione del design, con l’obiettivo di formare giovani professionisti tramite progetti congiunti e stage.

Da sempre orientata alla realizzazione di prodotti di design e innovativi tecnologicamente, Nobili Rubinetterie ha intrapreso una nuova collaborazione con una delle Università più specializzate nella formazione di giovani professionisti che opereranno nel settore del design. Attraverso una “cultura del progetto”, IAAD unisce al rigore della ricerca accademica, un approccio più pratico e sperimentale basato sulla progettazione congiunta con le aziende partner. Per Nobili Rubinetterie, poter mettere a disposizione il proprio know how e aprire le porte della propria azienda a giovani interessati a scoprire il mondo del design è un’occasione unica: da una parte gli aspiranti designer hanno modo di lavorare concretamente con chi conosce il settore, dall’altra si ha la possibilità di monitorare futuri talenti da poter inserire nei propri organici.

Attraverso delle vere e proprie simulazioni di progetti lavorativi in ambito professionale, gli studenti lavorano a stretto contatto con chi conosce il settore e hanno modo di vedere con i propri occhi come funziona ogni fase della realizzazione. Presente nel mercato da oltre 60 anni, Nobili Rubinetterie si distingue per prodotti di elevata qualità sia per la loro funzionalità che per il loro design. Poter collaborare quindi con un brand che negli anni ha visto intrecciare importanti rapporti con alcuni dei designer più importanti a livello internazionale come Piet Billekens, Gordon Guillaumier e Nilo Gioacchini, è sicuramente un’occasione unica e che permetterà agli studenti di imparare sul campo e scoprire meglio tutti i risvolti del lavoro che hanno scelto di fare in futuro.